Vier Windkraftanlagen auf Mergentheimer Gemarkung

Bad Mergentheim. Der Ausbau der regenerativen und dezentralen Energieerzeugung in Baden-Württemberg schreitet voran – auch im Raum Bad Mergentheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die EnBW baut bis 2024 einen Windpark nahe den Bad Mergentheimer Stadtteilen Dainbach und Althausen. Mit diesem Windpark bietet sich für das Stadtwerk Tauberfranken die Möglichkeit, Gesellschafts-Anteile am Projekt zu übernehmen und damit in eine CO2-freundliche Energiezukunft vor Ort und in der Region zu investieren.

„Diese Absichtserklärung ist ein wichtiger Schritt für die Gestaltung eines gemeinsamen Windparks“, freut sich Fabian Maisch, Projektleiter für den Windpark „Dainbach“ bei der EnBW AG. Die vier Anlagen mit einer Gesamtleistung von 16,8 MW wurden Ende 2022 genehmigt.

Mehr zum Thema Stadtwerk Tauberfranken Naturwärmekraftwerk in Bad Mergentheim wird erweitert Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kommunalpolitik Energieinfrastruktur in Bad Mergentheim soll sich wandeln Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Mobilität Spatenstich für neuen Radweg nach Apfelbach Mehr erfahren

Der Strom soll zukünftig im Umspannwerk im Stadtteil Neunkirchen in das Netz eingespeist werden. Die Menge an umweltschonendem Strom reicht aus, um mehr als 10 000 Haushalte mit einem Stromverbrauch von durchschnittlich 3000 kWh pro Jahr zu beliefern. Die Einsparung im Vergleich zur aktuellen Stromerzeugung liegt laut Mitteilung bei rund 24 000 Tonnen CO2 pro Jahr.

Das Stadtwerk Tauberfranken investiert in den Windpark, um sein Ziel, bis 2025 ein klimaneutrales Stadtwerk zu sein, zu erreichen. Die konkrete Beteiligung wird derzeit mit der EnBW ausgearbeitet.

„Die Beteiligung am Windpark Dainbach sorgt für eine optimale Ergänzung des Eigenerzeugungsportfolios des Stadtwerks Tauberfranken“, so Dr. Norbert Schön, Geschäftsführer beim Stadtwerk Tauberfranken.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar als Aufsichtsratsvorsitzender des Stadtwerks Tauberfranken ist mit dem Abschluss der gemeinsamen Erklärung als erstem Ergebnis sehr zufrieden. „Dieses Gemeinschaftsprojekt ist ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Partnern auf Augenhöhe, um den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland und insbesondere in der Region voranzubringen. Es stellt einen wichtigen Baustein für das Erreichen der Klimaschutzziele und die CO2-Reduzierung vor Ort dar“, so Oberbürgermeister Glatthaar. sw/enbw