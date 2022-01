Verkehrs-Debatte in Bad Mergentheim ist angefacht

Die Grünen haben ein eigenes Mobilitäts- und Verkehrskonzept erarbeitet und damit – wie erwartet – eine Debatte angefacht, die auch nötig ist.

In zwölf Jahren wird Bad Mergentheim die Landesgartenschau präsentieren und hunderttausende Augen werden auf die Kurstadt gerichtet sein. Wo wollen wir dann stehen? Genauso geht es aber auch um die Menschen, die heute schon in dieser „Perle des Taubertals“ leben, wohnen und arbeiten – und in den Schulen lernen.

Bessere Radwegeverbindungen bis in die Stadt hinein, weniger Hindernisse, Barrierefreiheit für Fußgänger, mehr ÖPNV-Angebote und gute Parkmöglichkeiten für Autofahrer gehören in ein Gesamtkonzept und dann Stück für Stück umgesetzt. Sachliche Debatten sind angesagt, um zu guten Mehrheitsentscheidungen zu kommen. Die Jahre danach werden für die baulichen Maßnahmen und die Finanzierung sicher benötigt.

Dass die Einzelhändler mitreden wollen und Planungssicherheit für sich einfordern, ist dabei nur allzu verständlich.