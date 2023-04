Überregionaler Austausch

Bad Mergentheim. Im Kurhaus Bad Mergentheim trafen sich die Mitglieder des Präsidiums und Vorstandes des Hessischen und Baden-Württembergischen Heilbäderverbandes zum überregionalen Austausch. Kurdirektor Sven Dell hieß als Gastgeber die insgesamt 23 Teilnehmer aus Hessen und Baden-Württemberg willkommen.

„Wir freuen uns und sind sehr stolz, eine solch exzellent besetzte Vorstandssitzung bei uns ausrichten zu dürfen“, hieß Dell die Gäste willkommen und gab zu Beginn einen Überblick zu den beiden anstehenden Bad Mergentheimer Großprojekten Medispa und Sanierung der Wandelhalle. Auf der weiteren Agenda standen unter anderem der Erfahrungsaustausch zum Thema Sicherung der Prädikate und Impulse für das Thema der ambulanten Vorsorgeleistungen.

Der Präsident des Heilbäderverbandes Baden-Württemberg, Fritz Link, hob die enorme Bedeutung des Prädikats „Bad“ und die dazu gehörenden Kriterien und Qualitätsstandards hervor. Kurdirektor Sven Dell ergänzte in der Diskussion, dass „es zunehmend wichtig sei, über die Bedeutung des Prädikats „Bad“ zu informieren und die Wertschätzung, vor allem auch der Einwohner, zum prädikatisierten Ort herzustellen.“

Vor dem Hintergrund der Einführung der Ambulanten Vorsorge als Pflichtleistung der Krankenkassen stelle sich die Frage, wie eine Nachfragesteigerung in den Heilbädern und Kurorten zu realisieren sei. Bereits 2017 hat die HKM Heilbäder und Kurorte Marketing GmbH Baden-Württemberg eine eigene Marktforschung etabliert und evaluiert regelmäßig verschiedene Faktoren auf dem Gesundheitsmarkt, insbesondere auf dem Gebiet der Erholungsforschung. Aus einer aktuellen Befragung der deutschen Wohnbevölkerung geht hervor, dass ein hohes Interesse an einer ambulanten Badekur, wie die ambulanten Vorsorgeleistungen auch genannt werden, besteht. „Da steckt viel Potential drin“, waren sich beide Verbände einig. Deshalb sei es das vorrangige Ziel, in den jeweiligen Heilbädern und Kurorten so genannte Kompetenzzentren zu schaffen, die den Patienten und Gesundheitsgästen bei diesem Thema fachlich zur Seite stehen.