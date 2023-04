Es ist Zeit für einen Kurpark-Besuch

Bad Mergentheim. Die Fontäne am Haus des Gastes sprudelt, die Blüten der Tulpen und Narzissen sprießen und der Rasen leuchtet in einem satten Grün. Zeit für einen Besuch im Kurpark.

Im Kurpark erwacht nach und nach der Frühling. Pünktlich zu Ostern sind die Wasserspiele vor dem Musikpavillon, die große Fontäne am Haus des Gastes, der Klanggarten sowie die Brunnenbecken und Bachläufe im Kurpark wieder in Betrieb genommen worden.

Das Café Amadeus lädt mit seiner Lage inmitten des Kurparks zu einem Besuch ein (Öffnungszeiten Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr, Montag und Dienstag Ruhetag).

Musik spielt große Rolle

Das Kurensemble Bad Mergentheim sorgt für einen beschwingten Tag. Die sechs Musiker geben täglich (außer Dienstag und Donnerstag) um 1530 Uhr ein Kurkonzert und um 19.30 Uhr ein Abendkonzert in der Wandelhalle.

Musik erklingt ebenfalls wieder im Klanggarten hinter dem Haus des Gastes. Die meditativen Klänge und bequemen Liegestühle bieten dem Besucher eine entspannende Atmosphäre. Auch die Kneippanlage neben dem Haus des Gastes ist wieder in Betrieb – dort können im Kneippbecken wieder die „Runden gedreht“ werden. Eine der Hauptattraktionen des Kurparks sind die Wasserspiele mit abendlicher Illumination. Die unterschiedlichen Musikvarianten sind mehrmals am Tag zu hören und in Form der tanzenden Wasser-Fontänen zu sehen. Vor Saisonbeginn wurden die Wasserspiele mit energiesparenden LED-Scheinwerfern und neuer Lichttechnik ausgestattet und so ist nun für eine noch abwechslungsreichere Licht-Choreographie gesorgt. Ab Ende April steht auch wieder die Show „Wasserspiele spezial“ auf dem Programm.

Lebensgroße Tonfiguren

Weitere „Hingucker“ sind dieses Jahr die rund 20 lebensgroßen Tonfiguren der Würzburger Bildhauerin Hilde Würtheim, die an verschiedenen Plätzen im Inneren Kurpark aufgestellt sind.

„Der Kurpark ist gerüstet für die Gäste und die kommende Saison“, bemerkt Kurdirektor Sven Dell. „Besonders für alle, die Kraft für den Alltag tanken und etwas für Gesundheit, Geist und Seele tun möchten ist hier der ideale Ort.“

Damit alle Gäste den Kurpark gleichermaßen genießen können und Ruhe und Erholung finden, sind laut Kurverwaltungbestimmte Verhaltensregeln einzuhalten. Die Kurparkordnung hängt deshalb an jedem Eingang aus. Der Kurpark ist für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Fahrradfahrer sollten ihr Fahrrad innerhalb des Kurparkes schieben oder an den Fahrradständern an den Eingängen parken.