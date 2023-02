Schloss lockt mit Sonderführungen

Bad Mergentheim. Eine Reihe von Sonderführungen kann man im Residenzschloss Mergentheim besuchen, so etwa am Sonntag, 12. und Samstag, 25. Februar jeweils um 14.30 Uhr „Teddybären – Die Sammlung Lutz Reike“. Teddys berühren Menschen jedes Alter. Bei der Führung erkunden Kinder und Erwachsene gemeinsam die Sonderausstellung mit der Teddybären-Sammlung des Dresdners Sammlers und Museologen Lutz Reike inklusive seltener Gemälde, Bücher und Fotos. Dauer: ca. 1,5 Stunden.

Bei der Führung „Das Schloss durch ein Glas Sekt betrachtet – Fasnachtsführung“ werden die Gäste auf humorvolle Art durch die Jahrhunderte geführt. Sie erwartet eine vergnügliche, weitgehend gereimte Führung durch das Schloss nach Texten von Dr. Christoph Bittel, eingeleitet mit einem Glas Sekt. Termin ist Sonntag, 19. Februar 2023 um 14.30 Uhr. Wer in Verkleidung kommt, kreativ geschminkt ist oder mit ungewöhnlicher Frisur, erhält die Führung kostenlos. Eine romantische Valentinsaktion unter dem Motto „Küss mich! Im Schloss“ läuft vom 13. bis 19. Februar. Alle Paare, die sich an der Schlosskasse einen Kuss geben, erhalten freien Eintritt, inklusive des Gewinnspiels #KüssmichimSchloss. Infos unter www.küssmichimschloss.de

In der Sonderführung „Haushalt zu dritt – Margarethe Mörike in Mergentheim“ erzählt die Frau des berühmten Dichters aus ihrem Leben. © Residenzschloss

„Haushalt zu dritt – Margarethe Mörike aus Mergentheim“, heißt eine weitere Sonderführung. 1837 lernt Margarethe Speeth den Dichter Eduard Mörike und seine Schwester Klara in Mergentheim kennen. 1851 heiraten sie in der Schlosskirche: Er, ein pensionierter evangelischer Pfarrer und sie eine überzeugte Katholikin? Eine ungewöhnliche Verbindung zu dieser Zeit. Wie wohl die Umgebung auf den Dichterhaushalt zu dritt reagierte? Margarethe berichtet aus ihrem Leben in der Mergentheimer Gesellschaft um 1850. Termin ist Sonntag, 26. Februar, 14.30 Uhr.