Sandmalen, Reisen und die Frage nach dem Sinn

Bad Mergentheim. „Neues erfahren, dazulernen, vertiefen“, das möchte die Katholische Erwachsenenbildung, Dekanat Mergentheim (KEB), den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihres neuen Programms ermöglichen, das im Februar startet.

Kürzlich ist das neue Programmheft der KEB erschienen. Es bietet in den Monaten Februar bis August eine Reihe von Bildungsangeboten, die Interessierte zum Dazulernen, Begegnen und Aktivwerden einladen sollen.

Philosophisches Seminar

Den Auftakt bildet ein Filmabend am Montag, 13. Februar, mit dem ökumenischen Hospizdienst im evangelischen Gemeindehaus. Dabei wird der Zuschauer mitgenommen auf die letzte Reise einer krebskranken Frau. Beginn ist um 19 Uhr.

Am Samstag, 25. Februar folgt ein philosophisch-literarisches Nachmittagsseminar. In diesem werden Gedanken von Dichtern und Denkern betrachtet, die sich mit der Frage nach dem Sinn beschäftigen.

Etwas Außergewöhnliches kennenlernen und erleben kann man am Samstag, 11. März im katholischen Gemeindehaus von Markelsheim. Die Sandmalerin Conny Klement führt in einem Workshop in die Technik des Sandpaintings ein. Dabei wird auf einer beleuchteten Glasplatte feiner Sand dünn verteilt wird. Durch gezieltes Verschieben des Sandes mit der Hand dringt unterschiedlich viel Licht durch das Glas und es entstehen Figuren und Bilder. Diese können mit Kamera und Beamer auf eine Leinwand übertragen werden. Das Sandpainting eignet sich sehr gut zum Erzählen von Geschichten. Das Angebot eignet sich deshalb auch an alle, die mit Kindern, Jugendlichen oder älteren Menschen arbeiten. Am Ende des Tages präsentiert die Sandkünstlerin in einer öffentlichen Veranstaltung unter dem Titel „Zuhause“ Geschichten von Menschen, die eine neue Heimat gefunden haben.

Bodenbiologie im Fokus

Im Programm finden sich auch verschiedene Vortragsveranstaltungen. Anfang März beschäftigt sich Dr. Cornelia Frings von der Universität Mainz mit der Frage, wie ein Wirtschaftsmodell aussehen kann, das sowohl mit der Erfüllung bestimmter sozialer Mindeststandards als auch mit der Einhaltung planetarer Grenzen vereinbar ist. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim anlässlich deren 100-Jahr-Jubiläums statt.

Zum Start der Gartensaison geht es in einem Vortrag, den man mit der Naturschutzgruppe Taubergrund veranstaltet, um das Thema Bodenbiologie. Die Umweltreferentin Gisela Endt vom „Verbraucher Service Bayern“ erklärt, wie man einen guten, humosen Gartenboden schafft und den Garten naturnah und artenreich bewirtschaften kann. Wie man die im Garten gewachsenen Früchte der Natur zu Sirup, Essig, Öl oder Salbe verarbeiten kann, vermittelt ein Beeren-Blüten-Workshop im Juli.

Spannendes Konzept

Das spannende Konzept der okkasionellen Pastoral, das Perspektiven für die kirchliche Seelsorge in spätmodernen Zeiten eröffnen soll, steht im Mittelpunkt eines Abends, der Anfang Mai stattfindet. Dazu kommt Dr. Peter Frühmorgen vom Lehrstuhl für Pastoraltheologie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Würzburg nach Bad Mergentheim. Diskutiert wird, was dieses Konzept für die praktische Arbeit in den Gemeinden bedeutet.

Aufgrund der hohen Nachfrage werden auch wieder verschiedene Kurse aufgelegt, die für den Umgang mit Notebook, Tablet und Smartphone schulen. Neu ist dabei eine Sprechstunde, in der man bei Fragen und Problemen rund ums Digitale fachkundige Hilfe von Schülern und Lehrern der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim bekommt.

Ausflug zur Burg Feuerstein

Zum Sommerstart steht eine Tagesfahrt in die Fränkische Schweiz an, konkret zum Markt Gößweinstein und zur Burg Feuerstein. Den Höhepunkt bildet dabei eine Fahrt mit der fränkischen Dampfbahn im historischen Zug durch die abwechslungsreiche Landschaft des Wiesenttals.

Zum Ausgang des Sommers Ende August geht es auf eine Kulturradtour vom thüringischen Meiningen entlang des Main-Werra-Radweg an die Wern. Ende September findet eine viertägige Bildungsreise für Senioren in die Pfalz und das Saarland statt.

Auch der offene Seniorentreff „Aktiv sein – Aktiv bleiben“ bietet wieder jeden Monat eine Unternehmung an. Ziele sind dieses Mal die Sternwarte auf dem Karlsberg bei Weikersheim, das Wasserschloss in Schrozberg, Schloss Bartenstein, Kloster Schöntal, die „Cartoons“-Ausstellung im Engelsaal Tauberbischofsheim und das Geyer-Schloss Reinsbronn.

Das Programm beinhaltet auch verschiedene Angebote zum Veeh-Harfen-Spiel, die allerdings aufgrund von Erkrankung in den nächsten Monaten ausgesetzt werden müssen. Davon betroffen ist auch die Veranstaltung „Die Psalmen singen davon: Gott – so fern und doch so nah“, die im Rahmen des Kreiskuratoriumprojektes „Nähe und Distanz“ für Dienstag, 28. März in der Kirche des Caritas-Krankenhauses vorgesehen war. Die Veranstaltung wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Das Programmheft liegt in den katholischen Kirchen des Dekanats Mergentheim, in der Keb-Geschäftsstelle am Bahnhofplatz 3 sowie in der Tourist-Information von Bad Mergentheim aus. Auf Bestellung per E-Mail (keb.mergentheim@drs.de) oder Telefon 07931/9689743 wird das Heft auch kostenfrei zugestellt.