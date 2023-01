Mit dem Teddy in die Vergangenheit

Bad Mergentheim. Im Residenzschloss Mergentheim erhalten Kinder eine Sonderführung durch die Sonderausstellung „Teddybären“.

Über die Reiseziele der Teddybären nachdenken, die ihre Koffer zur Reise um die Welt gepackt haben, Teddybären bestaunen, die mehr als hundert Jahre alt sind oder den großen Zeppelin bewundern, der mit etlichen kleinen Teddybären in der Gondel über die Eisschollen mit den Pinguinen hinwegfliegt – das alles und noch mehr ist am kommenden Samstag, 4. Februar, um 14.30 Uhr, für Kinder von fünf bis zehn Jahren möglich, denn da heißt es „Mit Teddy in die Vergangenheit“.

Beliebtes Spielzeug

Schlossführerin Anna Natenzon erwartet die Kinder mit Spielen und Aktionen rund um dieses beliebte Spielzeug in der Sonderausstellung „Teddybären – Die Sammlung Lutz Reike“.

Treffpunkt für die Führung ist die Schlosskasse; Dauer: ca. 1,5 Stunden. Anmeldung unter Telefon 07931 / 12306-0. pm