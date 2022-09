Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat - Stadtverwaltung und Gemeinderat nehmen Abstand von angedachter Versetzung um sieben Meter. OB-Erklärung. Bürgerinitiative will weiter mitwirken Pläne in Bad Mergentheim beerdigt: Kiliansbrunnen bleibt an seinem bisherigen Platz

Die Versetzung des Kiliansbrunnens am Gänsmarkt um sieben Meter findet nicht statt. Oberbürgermeister, Stadtverwaltung und Gemeinderat nehmen Abstand von diesem Vorhaben. Die Bürgerinitiative ist erfreut.