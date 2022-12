„Pfiffikus“ nimmt Betrieb auf

Bad Mergentheim. Zum ersten Mal überbrückt in Bad Mergentheim ein „PopUp“-Kindergarten den Bedarf an Betreuungsplätzen. Die Einrichtung „Pfiffikus“ hat die Betriebserlaubnis erhalten und konnte unlängst starten. Der „PopUp“-Kindergarten bezieht die Schulräume, die bisher als Ausweichquartier für die Grundschule Edelfingen genutzt worden waren. Inzwischen sind die Schülerinnen und Schüler in den Neubau umgezogen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gleichzeitig steht der neue Kindergarten am Campus Au noch nicht zur Verfügung, mit einem Betriebsstart wird im April 2023 gerechnet.

Um Eltern in der Situation akut fehlender Plätze schnell zu helfen, wurde kurzfristig der „PopUp“-Kindergarten organisiert.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bildung „In drei Jahren könnten es schon 650 Studenten in Bad Mergentheim sein“ Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Energiekrise Bad Mergentheim: Nicht mit der Brechstange vorgehen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Aufbau für den Weihnachtszirkus Aus 30 000 Einzelteilen entsteht die große Zirkus-Welt Mehr erfahren

„Als Stadt Bad Mergentheim kommen wir damit unserer Zusage nach, eine ausreichende Kinderbetreuung anzubieten“, sagt Andreas Berns, Sachgebietsleiter Kinderbetreuung im Amt für Bildung, Kultur und Tourismus. „Wir werden noch in diesem Jahr etwa 20 Kinder aufnehmen und im neuen Jahr dann weitere 20“, kündigt er an.

Für das Gelingen des Projekts bedankt sich Andreas Berns bei der Bauverwaltung, dem Gemeinderat und bei der St. Josefspflege Mulfingen, die die Trägerschaft für „Pfiffikus“ übernommen hat: „Gemeinsam haben wir es geschafft, einen gut ausgestatteten kleinen Kindergarten mit qualifizierter pädagogischer Betreuung in regulärer und verlängerter Öffnungszeit zu verwirklichen. Von unserer Idee bis zur Inbetriebnahme sind nicht einmal zwei Monate vergangen.“

Der reguläre neue Kindergarten auf dem Campus Au wird bis zum Frühjahr fertiggestellt. stv