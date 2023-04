Ortsverband hat aktuell 188 Mitglieder

Markelsheim. Kontinuität beim Markelsheimer VdK-Ortsverband: Alle Vorstandsposten wurden in der Hauptversammlung bestätigt. Die Zahl der Mitglieder stieg im vergangenen Jahr weiter und beträgt aktuell 188.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorsitzender Gerhard Fischer begrüßte zur Tagung viele Mitglieder in der Weinstube Braun und blickte auf das Vereinsjahr 2022 zurück. Dieses sei wegen noch bestehender Einschränkungen durch die Pandemie nur langsam in die Gänge gekommen. Besonderen Dank sagte er allen Vorstandsmitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement.

Fischer erinnerte an die 75-Jahr-Feier im Januar 2023, welche die Weihnachtsfeier 2022 ersetzte. Auch im laufenden Jahr werde es keine Weihnachtsfeier geben und stattdessen wieder eine Jahresfeier Anfang 2024. In diesem Rahmen sollen dann auch die Ortsverbandsjubilare 2023 offiziell geehrt werden. Dies sind Anton Kimmelmann (40 Jahre Mitglied), Heinz Bauer (25 Jahre) sowie für zehn Jahre Manfred Beetz, Michael Nuß, Elke Ottmann und Monika Quast.

Mehr zum Thema Hauptversammlung Külsheimer VdK-Verband zog Jahresbilanz Mehr erfahren Generalversammlung Freude über Treffen Mehr erfahren Versammlung des Gebrauchs- und Schutzhundevereins Jubiläumsfeier war einer der Höhepunkte Mehr erfahren

Der Vorsitzende erinnerte an Geburtstags- und Krankenbesuche und an weitere Termine wie Kreisverbandstag, Kassierschulung, Tagung der Frauenbeauftragten sowie Info-Veranstaltungen.

Im Jahr 2023 sei ein Ausflug geplant, darüber hinaus ein Getränkestand am Weinfest-Sonntag sowie ein Sommerfest am Zehntkeller Anfang September. Weiter informierte Fischer über die Gesundheitstage in Grünsfeld, die am 13. und 14. Mai vom VdK-Kreisverband Tauberbischofsheim veranstaltet werden.

Schriftführerin Hildegard Wengrzik blickte auf die Mitgliederversammlung im Oktober 2022 zurück und berichtete über drei Vorstandssitzungen und zwei Stammtische im vergangenen Jahr. Der Mitgliederstand sei vom 1. Januar 2022 bis 1. Januar 2023 von 169 auf 176 angewachsen und betrage aktuell bereits 188. Auch haben im laufenden Jahr bereits zwei Vorstandssitzungen stattgefunden und am 15. April besuchten drei Mitglieder die Kreisverbandskonferenz.

Manfred Bürckert erstattete den Kassenbericht. Josef Kühlwein, der mit Eugen Porasil die Revision durchgeführt hat, bescheinigte ihm vorbildliche, übersichtliche Buchführung. Die von Ortsvorsteherin Claudia Kemmer beantragte Entlastung wurde einstimmig erteilt. Der VdK spiele im sozialen Gefüge eine wichtige Rolle, so Kemmer. Der Markelsheimer Verband leiste gute Arbeit als Gemeinschaft gegenseitiger Hilfe und besitze ein engagiertes Leitungsteam.

In den Wahlen wurden alle Posten einstimmig bestätigt: Vorsitzender Gerhard Fischer, zweite Vorsitzende Monika Kühlwein, Kassier Manfred Bürckert, Schriftführerin Hildegard Wengrzik und Frauenvertreterin Hedwig Schmitt. Beisitzer sind Gisela Leiser, Adrian Vogel und Ralf Helebrant, Revisoren Eugen Porasil und Josef Kühlwein.

Laut Werner Seeger, Vorsitzender des Kreisverbands Mergentheim, waren 2022 über 1200 Widerspruchs- oder Klageverfahren im Kreisverband anhängig, die rund 100 000 Euro an Rückzahlungen erbracht hätten. Im laufenden Jahr seien bereits jetzt schon 80 000 Euro erstritten worden. Seeger betonte, dass die reine Rechtsberatung des VdK auch Nichtmitgliedern zugänglich sei.

Mit der aktuellen Stärke von 3449 Mitgliedern sei auch der Kreisverband kräftig gewachsen. In einem Bericht über Aktivitäten und Veranstaltungen der vergangenen Monate gab er Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten des Verbands auf Kreisebene.

Mit einem Hinweis Gerhard Fischers auf die beim VdK Markelsheim erhältlichen „SOS-Dosen“ und näheren Informationen von Monika Kühlwein zu den geplanten Aktivitäten wie etwa den Ausflug zur Bundesgartenschau Mannheim am 5. Juli endete die Versammlung. tom