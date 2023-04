Moderne Gospels in großer Formation

Bad Mergentheim. Moderne Gospelmusik erklingt am Samstag, 15. April, 19 Uhr, in der Wandelhalle. Der Komponist, Jazz- und Kirchenmusiker Micha Keding präsentiert mit seinem Workshopchor eigene Kompositionen.

Die evangelische Kirchengemeinde Bad Mergentheim und die Kurverwaltung präsentieren gemeinsam im liturgischen Rahmen eines von Pfarrer Christoph Rother mitgestalteten Gottesdienstes Kompositionen von Micha Keding. Über 80 Sängerinnen und Sänger aus der Kurstadt und dem weiten Umkreis werden diese zuvor den Tag über in einem Workshop erarbeiten und dabei vom reichen Erfahrungsschatz eines Profimusikers profitieren. Es sind Stücke aus Micha Kedings aktuellen Songbook „Favorite Songs“. Das Erlernte werden sie am Abend im großen Rahmen der Wandelhalle der Öffentlichkeit vorstellen. Der Eintritt ist frei. Micha Keding ist freischaffender Musiker. Mit seinem Gospelchor „Gospel Connection“ hat er mehrere CDs veröffentlicht. Micha Keding hat einen Lehrauftrag im Studiengang „B-Kirchenmusiker für Popularmusik“ in Hamburg, an der Evangelischen Popakademie arbeitet er als Dozent für Chorleitung und Gehörbildung. Kern des Workshopchors ist der Bad Mergentheimer Gospelchor „Gospeltime“, der jeden Dienstag im evangelischen Gemeindezentrum probt. Meist sind es englischsprachige Werke, aber auch deutsche Stücke stehen auf dem Programm, das traditionelle und aktuelle Gospels umfasst. Neue Sängerinnen und Sänger sind willkommen. Infos unter www.gospeltime-mgh.eu. peka