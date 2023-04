Land fördert Sanierung der Wandelhalle

Bad Mergentheim/Igersheim/Stuttgart. „Die Sanierung der Wandelhalle wird aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm mit einem Zuschuss in Höhe von 2,5 Millionen Euro gefördert werden. Das ist ein gutes Zeichen für die Bad Mergentheimer Kur“, freut sich der Landtagsabgeordnete und Kurverwaltungsratsvorsitzende Prof. Dr. Wolfgang Reinhart anlässlich der Bekanntgabe der Programmentscheidung durch das baden-württembergische Wirtschaftsministerium.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit dem Tourismusinfrastrukturprogramm (TIP) werden in diesem Jahr landesweit 28 kommunale Projekte vom Land unterstützt. Die Gesamtfördersumme liegt dabei bei über 13,6 Millionen Euro, wodurch Investitionen in Höhe von rund 52,4 Millionen Euro angestoßen werden sollen. Neben der Wandelhalle wird in diesem Jahr aus dem Main-Tauber-Kreis auch die Gemeinde Igersheim bei der Schaffung eines naturwissenschaftlichen MINT-Themenradwegs mit 20 850 Euro aus TIP-Mitteln gefördert.

„Bei der Wandelhalle stehen nun notwendige Betonsanierungen, eine Verbesserung der Raumlufttemperierung sowie eine Modernisierung der Veranstaltungs- und Elektrotechnik an, wodurch die Halle künftig ganzjährig nutzbar sein wird. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant, so dass die Wandelhalle 2026 zum 200-Jahr-Jubiläum der Heilquellen-Entdeckung in neuem Glanz erstrahlt“, so Kurverwaltungsratsvorsitzender Wolfgang Reinhart: „Es ist gut, dass das Land hierfür den Fördersummen-Höchstbetrag von 2,5 Millionen Euro zuschießt. Auch im Hinblick auf die Landesgartenschau 2034 ist dies eine wichtige Investition für die Zukunft.“ pm