Michael Krank bester Schütze des Vereins

Bad Mergentheim. Ehrungen, Neuwahlen und der Rückblick au eine erfolgreiche Saison bestimmten die 70. Jahreshauptversammlung der Deutschmeister-Schützengilde (DMSG). Vorsitzender Manfred Münig freute sich, dass Ehrenvorsitzender Heiner Weingötz, Ehrenmitglied Edgar Wolf und Schützenkönigin Susanne Naims unter den Anwesenden waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Totenehrung folgte der Bericht des Vorsitzenden, den Manfred Münig als PowerPoint-Präsentation vorbereitet hatte. Er zählte darin die vielen Ereignisse und Veranstaltungen im Jahr 2022 auf, angefangen mit dem Aufstieg in die Landesliga Nord über den Kreisschützentag, bei dem Karl-Heinz Herrmann zum Ehrenmitglied ernannt wurde, bis hin zum Empfang des Deutschen Meisters Michael Krank und der Sportlerehrung der Stadt Bad Mergentheim, bei der Michael Krank Sportler des Jahres wurde.

Seit der letzten Hauptversammlung hat die DMSG sechs neue Mitglieder gewonnen. Weiteres Thema war das Einbringen der Mitglieder im Verein. Zur Debatte steht eine mögliche Einführung von Arbeitsstunden, ein endgültiger Beschluss ist hier noch nicht getroffen worden.

Engagiert

Mehr zum Thema Bayern-Fanclub Walldürn Nach der Pause herrscht wieder Normalität Mehr erfahren Spielmannszug Spielniveau soll verbessert werden Mehr erfahren Generalversammlung des FSV Walldürm Lob für sportliche Gemeinschaft Mehr erfahren

Lob gab es für alle Helfer, die in mehreren Arbeitseinsätzen den Pistolenstand und den Bogenschießstand renoviert haben. Dieses Jahr wird es auch wieder ein Treffen mit dem Patenverein aus Isny geben.

Finanziell stabil

Schatzmeisterin Susanne Naims berichtete dann über die Ein- und Ausgaben des Vereins. Die DMSG steht auch in diesem Jahr finanziell stabil da und konnte wieder ein ordentliches Plus erzielen. Marco Imhof ging auf die Leistungen der Jugend ein. Auch im Jahr 2022 habe man sehr gute Ergebnisse eingefahren. Die Entwicklung der Jugend sei richtig klasse, es gebe wenige Mannschaften, die mithalten können. Highlight des Jahres sei natürlich die Deutsche Meisterschaft gewesen. Aktuell steht die Mannschaft auf dem ersten Platz.

Michael Krank berichtet von der ersten Luftgewehrmannschaft und Kleinkaliber-Gewehr-Mannschaft. Nach einem Jahr in der Landesliga steige die Mannschaft wieder in die Regionaloberliga ab. Das Jahr in der Landesliga sei sehr spannend und lehrreich für die komplette Mannschaft gewesen.

Die KK-Mannschaft liege aktuell auf Platz 6 von 16. Auch hier ist Michael Krank sehr zufrieden. Von der zweiten Luftgewehrmannschaft berichtete Jörg Bucherer und konnte sehr gute Ergebnisse in der Kreisklasse vermelden. Vor dem letzten Schießen liegt die Mannschaft der DMSG auf dem ersten Platz. Einen Aufstieg werde es allerdings nicht geben.

Gute Steigerung

Andreas Schmid informierte die Versammlung über die erste Luftpistolenmannschaft, die auf dem achten Platz in der Kreisklasse liege. Im Vergleich zum Vorjahr gab es eine gute Steigerung.

Aktuell gibt es keine Sportpistolenmannschaft, sagte Markus Schmid, doch die Planung für eine neue Mannschaft laufe.

Wie Christian Scherer ausführte, habe die DMSG aktuell vier Bogenschützen. Er bemühe sich darum, eine Mannschaft aufstellen zu können, da die aktuellen Schützen sehr gute Leistungen zeigten. Nach der Entlastung wurde gewählt. Manfred Münig wurde einstimmig für zwei weitere Jahre gewählt, ebenso Schützenmeister Markus Schmid, erster Beisitzer Jörg Bucherer und zweiter Beisitzer Andreas Schmid. Dann folgten die Ehrungen für 15 Jahre Mitgliedschaft WSV: Karin Riegel, Markus Schmid, Andreas Schmid, Alexander Kirchgessner und Sebastian Staudinger; 20 Jahre Mitgliedschaft WSV/DSB: Monika Hergenröther; 25 Jahre Mitgliedschaft WSV/DSB: Manfred Appel; 40 Jahre Mitgliedschaft WSV/DSB: Ulrike Ley; 50 Jahre Mitgliedschaft WSV/DSB: Joachim Weingötz.

Einige Ehrungen konnten nicht durchgeführt werden, da die Mitglieder entschuldigt fehlten. Dies wird beim Sommerfest nachgeholt. Nach vielen Jahren gibt es einen neuen Jahresbestschützen: Michael Krank, der bei den Deutschen Meisterschaften in München eine außerordentliche Leistung erbracht hat.

Schließlich wurden noch die Vereinsmeister verkündet. Dies waren bei den Erwachsenen:

Luftgewehr: Michael Krank 401,6 Ringe; Luftpistole: Andreas Schmid 353 Ringe; KK-Liegend: Markus Münig 623,7 Ringe; Sportpistole: Juri Schirin 263 Ringe; Ordonnanzgewehr: Markus Schmid 278 Ringe; Perkussionsgewehr: Friedhelm Amon 86 Ringe; Selbstladergewehr GK ZF: Thomas Dürr 504 Ringe; Blankbogen: Christian Scherer 391 Ringe.

Bei der Jugend: Luftgewehr: Luca Scherer 388,1 Ringe; Luftgewehr-3-Stellung: Mariella Münig 284 Ringe; KK-Liegend: Luca Scherer 586,4 Ringe und Blankbogen Mirco Scherer 361 Ringe.