Spielniveau soll verbessert werden

Tauberbischofsheim. Zur alljährlichen Generalversammlung versammelten sich die Mitglieder des Spielmannszuges Tauberbischofsheim im Feuerwehrgerätehaus. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Mario Lang geachte man der verstorbenen Vereinsmitglieder mit dem Kameradenlied.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anschließend folgte der Jahresrückblick mit dem Bericht des Vorsitzenden. Der Spielmannszug wurde 2022 noch mal durch die Coronapandemie ausgebremst und konnte erst ab März in die Probenarbeit starten. Auch die traditionelle Teilnahme an den Fastnachtsumzügen in der Region entfiel, da die Umzüge schlichtweg nicht stattfanden. Zum ersten Mai waren dann einige Musiker in der Stadt unterwegs und setzten die Tradition des Maiblasens fort. Auftritte in der Heimatstadt Tauberbischofsheim hatte man unter anderem bei der Verabschiedung von Michael Noe als Stadtkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr, einem Standkonzert auf dem Marktplatz und einem selbst organisierten Umzugs im Rahmen der Martinimesse.

Nicht nur musikalisch war man im vergangenen Jahr aktiv. So nahmen die Fahnenschwinger an den Süddeutschen Meisterschaften im Fahnenschwingen in Grafenrheinfeld und bei den darauf folgenden Weltmeisterschaften in Konstanz teil. Zudem stellte man eine Mannschaft beim Buspulling-Wettbewerb im Rahmen des FN-Mobilitätstages, bereicherte das Kinderferienprogramm und qualifizierte te sich bei den Stadtmeisterschaften im KK-Schießen für das Finale. Dort verlor man gegen die Feuerwehr.

Mehr zum Thema Hauptversammlung Ehrungen beim Musikverein Dörlesberg Mehr erfahren Musikkapelle Harthausen Torsten Kemmer ist der neue Dirigent Mehr erfahren Musikkapelle Vilchband Steffen Mark löst Heinz Weber nach 23 Jahren als Vorsitzenden ab Mehr erfahren

Stabführer Michael Hemrich blickte in seinem Bericht aus musikalischer Sicht auf das zurückliegende Jahr. Seit seiner Wahl als Stabführer im vergangenen Jahr habe sich einiges in der Probenarbeit geändert und auch bei den Auftritten wurde ein anderes, auch optisch ansprechendes, Auftreten einstudiert. Der Fokus in diesem Jahr liege auf der Ausarbeitung des bestehenden Repertoires und der Verbesserung des Spielniveaus. Zudem will der Spielmannszug sich wieder vermehrt in der Öffentlichkeit präsentieren und dadurch auch Nachwuchs gewinnen.

Danach gab Kassierer Christian Stolz einen Überblick über die finanzielle Lage des Vereins. Die Kassenprüfer bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Auf Antrag der Kassenprüfer wurde die Entlastung der Kasse vorgeschlagen, diese wurde einstimmig angenommen.

Auch dieses Jahr konnten wieder Ehrungen durchgeführt werden. Dies waren für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft: Bendix Block, Bianca Hofmann, Lara Landschoof, Jessica Poslowsky und Paul Tiedtke und für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft Raffael Köhler, Mario Lang und Maurice Zegowitz.

Weiter wurde Bianca Hofmann durch Claus Böhlecke für sieben Jahre aktive Mitgliedschaft im LFBW geehrt.