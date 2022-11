Mergentheimer Ratssitzung: Stark aufgeladen

Die Würfel sind gefallen. Der Grundsatzbeschluss für den neuen Gänsmarkt ist gefasst. Das ist gut so und die breite Mehrheitsentscheidung gilt es zu respektieren.

Eine Sorge schwingt bei mir aber dennoch mit – und zwar, dass der neue Platz zu viel (!) können muss. Diese Kritik kam auch aus den Reihen der SPD. Auch deshalb sagte deren Fraktion Nein zu den vorgestellten Plänen.

Die vielen Diskussionen, Irrungen und Wirrungen der vergangenen Jahre haben den Gänsmarkt-Komplex unheimlich stark aufgeladen. Jetzt ist es am Bauamt und am Fachbüro „Planstatt Senner“ aus der beschlossenen Variante 2 die wirklich „Gute Stube“ mit vernünftigen Lösungen vor Ort zu machen. Die Kompetenz dazu ist auf jeden Fall vorhanden.

Apropos stark aufgeladen: Auch das Themenfeld „Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Stadtgebiet“ ist davon betroffen. Grüne, Freie Wähler, SPD und FDP sorgten für eine beeindruckende Rolle rückwärts und fegten viele restriktive Regelungen aus der Mai-Sitzung zum Leidwesen der CDU hinweg.

Das war aber auch nötig, denn in Bad Mergentheim bewegt sich bislang wirklich nichts (Großes) in Sachen Windkraftnutzung und Photovoltaikanlagen auf Freiflächen – seit vielen Jahren. Überall in der Region tut sich mehr. Das Zaudern und Aussitzen steht Bad Mergentheim nicht. Und der ständige Verweis auf das fortschrittliche Stadtwerk mit seinem zurecht hochgelobten Nahwärme-Kraftwerk reicht eben nicht dauerhaft als Alibi. Selbst Wertheim lässt jetzt mehr Solaranlagen auf Dächern der Altstadt zu. Auch hier steht die Kurstadt mit der Gestaltungs- und Erhaltungssatzung auf der Bremse.

Es gilt nämlich nicht nur das Bewährte zu erhalten, sondern eben auch die Zukunft im Sinne unserer Kinder zu gestalten. Dass Wind und Sonne allein die Energiewende nicht sind, ist dabei klar. Speichermöglichkeiten müssen genauso her wie eine grundsätzliche Reduzierung des Energieverbrauchs.