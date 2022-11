Das ehemalige Bali-Kino am Bahnhof, etwas versteckt direkt neben dem Neuen Rathaus gelegen soll für die Zukunft fit gemacht werden. Das Vordergebäude im Unteren Graben 1 stammt noch aus der Gründerzeit (1883 errichtet). Am 14. Juni 1913 wurde erstmals ein Film im Lichtspielhaus Bad Mergentheim am Bahnhof (Bali) gezeigt. Anfang 2006 gingen endgültig die Lichter aus.

Bei nur einer

...