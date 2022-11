Viele Diskussionen, viele Pläne, viele Bauchschmerzen – so umschrieb Oberbürgermeister Udo Glatthaar die schwere Geburt eines Grundsatz-Baubeschlusses für den neuen Gänsmarkt in der Altstadt. Am Donnerstag gaben 27 Ratsmitglieder der Planungsvariante 2 des Fachbüros „Planstatt Senner“ den Segen. Drei SPD-Vertreter votierten dagegen, FDP-Mann Artur Schmidt enthielt sich.

