Leistung ausscheidender Mitglieder gewürdigt

Markelsheim. Nach längerer Pause fand die Jahreshauptversammlung erstmals wieder in Präsenz statt. Abteilungskommandant Sebastian Sieber begrüßte Mitglieder der Einsatzabteilung, des Spielmannszugs, der Altersabteilung, der Jugendfeuerwehr sowie der Kindergruppe im Schulungsraum des Feuerwehrhauses. Zu Beginn der Versammlung erfolgte das Totengedenken, bevor der Abteilungskommandant zu seinem Bericht über das vergangene Jahr startete.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In seiner ersten Jahreshauptversammlung als Abteilungskommandant ging Sieber auf den Ausbildungsstand der Einsatzabteilung ein. Derzeit verfüge die Abteilung über 38 Atemschutzgeräteträger, 36 Truppführer, 38 Motorkettensägenführer, sowie 46 ausgebildete Maschinisten. Auch in den Fachgruppen der Feuerwehr Bad Mergentheim sind mittlerweile zahlreiche Mitglieder aktiv. Zusätzlich zu ihrem Dienst in der hiesigen Abteilung unterstützen derzeit elf Feuwehrleute im Tag-Alarm die Abteilung der Kernstadt. Auch auf mehrere Objektübungen im Ortsgebiet ging Sieber kurz ein. Unter anderem wurden Übungen im Gebäude des ehemaligen „Deutschen Hofes“ oder im alten Schießkeller durchgeführt.

Schriftführer Jens Gundling gab einen detaillierten Einblick in das Einsatzgeschehen, die Fortbildungen, sowie die Kameradschaftspflege, welche die Abteilung Markelsheim 2022 durchgeführt hatte. Die Einsatzabteilung ist derzeit mit 75 Mitgliedern, davon 15 weibliche Kameradinnen sehr gut aufgestellt, welche im vergangenen Jahr insgesamt 23 Einsätze (16 Brandeinsätze/ sieben Hilfeleistungen) gemeinsam abgearbeitet hat.

Mehr zum Thema Freiwillige Feuerwehr Kützbrunn Mario Bayer ist neuer Kommandant Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Große Leistungsbilanz Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Walldürn Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Freiwillige Feuerwehr Igersheim Paul Dezonsk neuer Gesamtkommandant Mehr erfahren

Selina Gundling, Tobias Haas, Tim Pflüger, Paul Gschwind und Jasmin Ehrmann haben mit Erfolg die Truppmann-Teil-1-Ausbildung absolviert und verstärken die Einsatzabteilung tatkräftig. Außerdem legten eine Frau sowie acht Männer die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger ab. Des Weiteren absolvierte Niklas Lochner den Truppführer-Lehrgang in Boxberg. Vier Mitglieder folgten dem Angebot des I.F.R.T Külsheim und absolvierten dort das Training Brandbekämpfung 102.

Michael Kronhofmann berichtete als Musikalischer Leiter des Spielmannszugs, dass vergangenes Jahr r noch nicht allzu viele Auftritte stattfanden. Neben Auftritten beim Markelsheimer Mittwoch (Mami), diversen Feuerwehrversammlungen oder Auftritten mit dem Kreisspielmannszug, nahm man an verschiedensten Landes- und Bezirksversammlungen teil.

Anschließend übernahm der neu gewählte organisatorische Leiter des Spielmannszugs, Christian Weidinger, das Wort und berichtete über zahlreiche außermusikalische Aktivitäten, wie den Sommerabschluss und das Weihnachtsfest. Die neue Homepage des Spielmannszugs, welche man unter www.spielmannszug-ma.de findet, wurde durch ihn vorgestellt.

Zwei Übertritte

Der Tätigkeitsbericht der Jugendgruppe wurde durch Jochen Leuchs verlesen. Derzeit bestehe die Jugendgruppe aus 16 Jugendlichen (zwei weiblich, 14 männlich). Erfreulicherweise konnte man zwei Übertritte in die Einsatzabteilung, drei Neuaufnahmen sowie zwei Übertritte aus der Kindergruppe verzeichnen. An 18 Dienstabenden wurden diverse feuerwehrtechnische sowie gemeinschaftsstärkende Aktivitäten unternommen. Paul Kleinschnitz, Julian Lehr, Nico Kemmer, Felix Kuhnhäuser, Simon Kuhnhäuser, Julius Stilling sowie Tim Leiser legten im vergangenen Jahr erfolgreich die Jugendflamme Teil 1 in Althausen ab. Am Ende bedankte sich der Stellvertretende Jugendgruppenleiter bei Tobias Hellenschmidt, welcher sein Amt als Jugendgruppenleiter an Marco Tatusch übergab.

In Vertretung der Kindergruppenleiterin Sandra Bauer verlas Sebastian Sieber den Bericht der Kindergruppe der Jugendfeuerwehr. Die zwei Mädchen und zehn Jungen der Kindergruppe lernten unter anderem, wie man Wasser aus dem Hydranten zum Fahrzeug bekommt und machten einen Erste Hilfe Nachmittag mit Bettina Baumbusch vom DRK Ortsverein Markelsheim. .

Die Kassenprüfer Thomas Bauer und Christian Lehr bescheinigten den Kassieren Eduard Weber (Einsatzabteilung), Alexander Kemmer (Spielmannszug) und Sebastian Sieber (Jugendfeuerwehr) fehlerfrei geführte Kassen und schlugen deren Entlastung vor. Die Kassengeschäfte der Jugendfeuerwehr gab Sieber an Luca Kemmer ab. Ortsvorsteherin Claudia Kemmer lobte die hervorragende Jugendarbeit und den vorbildlichen Ausbildungsstand der Markelsheimer Floriansjünger. Sie leitete im Anschluss die Entlastung aller Kassenverwalter ein, welche einstimmig beschlossen wurde.

Neue Anschaffungen

Leiter der Feuerwehr, Karl-Heinz Barth, zeigte sich sehr zufrieden, über die mannschaftsstarke Einsatzabteilung. Des Weiteren ging er auf neue Anschaffungen ein, wie einen neuen Mannschaftstransportwagen, welcher den in die Jahre Gekommenen bei der Abteilung Markelsheim ersetzen wird. Mit einem zusätzlichen Abrollbehälter für Gefahrguteinsätze und einem Tanklöschfahrzeug wird die Abteilung zusätzlich gefördert werden.

Beförder wurdent: Zum Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau: Katharina Bauer, Michael Büchold, Jasmin Ehrmann, Bianka Kemmer, Luca Kemmer, Felix Konrad; Marvin Schaller, Simon Schlipf, Marius Stilling. Zum Hauptfeuerwehrmann: Elias Lehr, Jochen Leuchs, Markus Pickel, Nico Steinhäuser. Zum Löschmeister: Tobias Hellenschmidt. Zum Oberlöschmeister: Marco Tatusch. Zum Hauptlöschmeister: Matthias Kleinschmitz. Zum Brandmeister: Sebastian Sieber. Für 15-jährige aktive Dienstzeit wurden Gernot Gehrig und Robin Lochner geehrt.

Im Anschluss übernahm Sieber nochmals das Wort und bedankte sich, auch im Namen der kompletten Mannschaft, ausdrücklich bei den aus der Einsatzabteilung ausscheidenden Mitglieder.

Alfred Staudt, welcher seit der Wiedergründung der Jugendgruppe in Markelsheim über viele Jahre die Funktion des stellvertretenden Jugendgruppenleiters inne hatte, sowie langjähriger Gerätewart der Abteilung war. Über 35 Jahre aktiver Dienst. Josef Söhner (der aus persönlichen Gründen nicht anwesend sein konnte), der ebenfalls Gerätewart war und der Abteilung Markelsheim über 19 Jahre angehörte und vorher schon 17 Jahre der Abteilung Hachtel angehörte. Über 36 Jahre aktiver Dienst.

Ebenfalls wurde Martin Beck, langjähriger Abteilungskommandant, Jugendgruppenleiter und Kreisjugendfeuerwehrwart; Ehrenkommandant nach über 47 Jahren aktiven Dienst aus der Einsatzabteilung verabschiedet. GJ