Langer Atem nötig

Es wird Zeit für den großen Wurf in der Herrenwiesenstraße. Sie ist ein lästiges Dauerthema. Für die Anwohner sowieso, aber auch für alle, die sie regelmäßig nutzen müssen.

Zu wenig Übersicht, zu schnelle und zu viele Autos, zu schwere Lastwagen, jede Menge Lärm und Dreck – und unzählige Gefahren für die schwächsten Verkehrsteilnehmer – die Kinder, aber auch für ältere Fußgänger und alle Radfahrer. Der Handlungsdruck ist unbestritten hoch. Das haben auch der Oberbürgermeister, seine Verwaltung und der Gemeinderat erkannt.

Jetzt soll es in Kürze mit sichtbaren Maßnahmen losgehen. Das ist richtig, wird aber auch noch längere Staus zur Folge haben. Das kann entsprechend nicht das Ende vom Lied sein und so muss der große Einbahnstraßen-Ringverkehr ernsthaft geprüft und durchgerechnet werden. Ein begleitender, farblich abgesetzter Radweg in den Einbahnstraßen könnte hier dann auch noch seinen Platz finden.