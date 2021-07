Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Verkehr - Über 50 Anwohner-Familien und der katholische Kindergarten wünschen sich mehr Sicherheit und machen Druck / Stadt kündigt in Kürze Maßnahmen an „Gefährliche Herrenwiesenstraße”: Anwohner in Bad Mergentheim fordern mehr Sicherheit

Die Herrenwiesenstraße ist eine der Hauptverkehrsachsen in Bad Mergentheim und genau das ist ein großes Problem – vor allem für Fußgänger, Kinder und Radfahrer. Über 50 Anwohner-Familien reicht es.