Engagement für den Betrieb gewürdigt

Schweigern. Nach zwei Jahren ohne offizielle Feier freuten sich Geschäftsführung, Personalleitung und der Betriebsrat umso mehr, die diesjährigen Jubilare für ihre zuverlässige Leistung und ihre beständige Treue zum Unternehmen gebührend feiern zu können.

Im festlichen Rahmen des Refugiums „The Oriental“ in Schillingstadt wurden reichlich gefüllte Präsentkörbe übergeben und in vorweihnachtlicher Stimmung ein Nachmittag gemeinsam verbracht. Nachfolgend die Jubilare 2022 sowie die Rentner und Rentnerinnen, die in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurden.

Zwei der 60 Jubilare sind seit sogar 45 Jahre dabei. Eine tolle Auszeichnung für die Geehrten und für das Unternehmen Hofmanns. Die Jubilare im Überblick:

10 Jahre: Gerhard Albrecht, Oleg Diener, Karola Domsch, Julia Friedrich, Florian Gärtner, Timo Haas, Irina Heibel, Jürgen Huvermann, Michael Kuhlmann, Adolf Mehrbrodt, Svetlana Perlin, Urban Pfau, Lydia Putz, Thomas Tschischka, Larissa Wirt.

15 Jahre: Dimitri Bajerle, Sandra Haas, Michaela Henninger, Pierre Hofmann, Simone Hollenbach, Edith Leitl, Andreas Maier, Peter Ulmrich, Maria Wenzel, Yvonne Wiederroth, Anita Winkler.

20 Jahre: Alex Jedich, Wilhelm Sibin.

25 Jahre: Georg Egner, Nelli Grams, Birgit Hettinger, Harald Steltenpohl, Ulrich Tschischka.

30 Jahre: Martina Heim-Kuhnhäuser, Ortrud Henninger, Brigitte Herzog, Christine Hofmann, Bernd Horwath, Michael Huth, Christoph Lebert, Roger Pfister, Elmar Rothengaß, Günter Schmitt, Christine Weis, Ralf Willig, Margarethe Zab.

35 Jahre: Jutta Fliegener,Tatjana Gottrand, Bernd Haserodt, Christian Joachim, Fank Kaiblinger,Peter Kranz, Bettina Rodemer, Michael Schäfer, Martina Zürn.

40 Jahre: Anette Stolz,Cornelia Trautmann, Werner Trautmann.

45 Jahre: Ulrike Schneider, Bernhard Kaiser.

In den Ruhestand verabschiedet wurden: Jürgen Asshoff, Jürgen Huvermann, Bernhard Kaiser, Ludwig Klohe, Harald Krank, Galina Milberger, Carsten Niessner, Swetlana Roth, Karin Schomburg, Irena Serduk, Irma Sibin, Günter Wissinger.