Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Stadt Bad Mergentheim Kinderbetreuung in Bad Mergentheim soll erweitert werden

110 Plätze in Kindertagesstätten und 80 Plätze in Kindergärten werden nach Expertenmeinung 2031, also in acht Jahren, in Bad Mergentheim fehlen. Die Stadt prüft, was getan werden kann.