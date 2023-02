Große Freude über Tanklöschfahrzeug

Stuppach. Zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Mergentheim, Abteilung Stuppach empfing Abteilungskommandant Erwin Landwehr neben den Mitgliedern den Bad Mergentheimer Stadtkommandanten Feuerwehr Karl-Heinz Barth sowie die stellvertretende Ortsvorsteherin Marina Herrmann, die selbst auch Mitglied der Abteilung ist.

In seiner Bilanz blickte er ein recht ruhiges Jahr was die Einsätze betraf. 2022 absolvierte man drei Einsätze, von der technischen Hilfeleistungen bis zum Brandeinsatz.

Schwierigkeiten bereitet die Tagesverfügbarkeit, an der dringend gearbeitet werden muss, so Landwehr. Ein Brandsicherheitsdienst wurde bei einer öffentlichen Veranstaltung geleistet und beim Pferdemarkt stellte man eine Staffel mit dem TLF.

Besondere Freude für die Abteilung war im Berichtsjahr aber der Quantensprung zu einem Fahrzeug mit Wassertank – einem Tanklöschfahrzeug. Dieses ist ein Meilenstein für die Feuerwehr in Stuppach. Es erweitert das Einsatzspektrum wesentlich und verbessert damit die Sicherheit der Einwohner von Stuppach, Lillstadt, Lustbronn und dem gesamten Stadtgebiet. Die Einarbeitung benötigte viel Zeit.

Das alte, aber gut gepflegte Tragkraftspritzenfahrzeug erhielt die Abteilung Herbsthausen. Abteilungskommandant Landwehr lobte die Weitsicht Karl-Heinz Barths, auch in die Abteilungen der Dörfer zu investieren. Für 2023 steht eine weitere Neuerung an, da das TLF der Abteilung Stuppach durch ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) ersetzt wird. Viel Zeit steckte man wieder in die Fortbildung. Sophia Lotter und Christian Herrmann absolvierten an der Landesfeuerwehrschule die Ausbildung zum Gruppenführer. Weitere Fortbildungen erfolgten im Brandcontainer sowie in einem Ausbildungszentrum für Brandbekämpfung unter PA, Truppführer und Truppmannausbildungen wurde ebenfalls besucht. Drei neue Mitglieder hat man außerdem gewonnen. Die Führungskräfte bildeten sich ebenfalls entsprechend weiter. Sophia Lotter besuchte den Lehrgang Jugendfeuerwehrwart und Timm Löber, Adrian Arweiler und Christian Herrmann nahmen am Lehrgang Jugendgruppenleiter teil. Zu den über 30 regulären Übungsabenden kamen noch 12 für die Einarbeitung in das TLF hinzu. Landwehr dankte Stadtkommandant Barth, der die Abteilung immer mit Rat und Tat zu jeder Zeit hervorragend unterstützt habe. Bewährt hat sich die Nutzung der Wohnung im Feuerwehrhaus, das die Jugendfeuerwehr gewachsen sei.

Jugendgruppenleiterin Sophia Lotter und Stellvertreter Timm Löber leisteten, so Landwehr, mit ihrem Team eine hervorragende Arbeit. Dasselbe gelte für den Abteilungsausschuss und seinen Stellvertreter Christian Herrmann.

Was die bauliche Situation angehe, so sei der nächste Schritt die Einsatzabteilung, die seit über 16 Jahren die schlechte bauliche Situation moniere. Die über 40 Aktiven hätten keine Möglichkeit, sich adäquat umzukleiden, ebenfalls sei keine Geschlechtertrennung möglich.

Schließlich erwähnte Landwehr noch die Hilfe der Firmen Weiß GbR und Albert Hofmann. Durch sie habe man „Grisus“ für die Brandschutzfrüherziehung anschaffen können, der im im Kindergarten eingesetzt werde.

Jugendgruppenleiterin Sophia Lotter freute sich in ihrem Bericht über doe starke Mitgliederzahl von zehn Jungen und elf Mädchen. Viele Aktivitäten habe man 2022 durchgeführt, darunter auch zwei größere Übungen. Fünf Jugendliche erwarben die Jugendflamme Ia und Ib.

Schriftführerin Katharina Bauer blickte auf Aktivitäten außerhalb des Einsatz- und Übungsdienst zurück.

Kassier Jochen Göbel legte eine fehlerfreie Kassenführung vor, welche vom Prüfer Alexander Retzbach und Andreas Ruck bestätigt wurde. Die stellvertretende Ortsvorsteherin Marina Herrmann dankte den Feuerwehrangehörigen für Ihren Einsatz im Feuerwehrwesen, aber auch für das wertvolle gesellschaftliche Engagement für den Ortsteil Stuppach.

Stadtkommandant Karl-Heinz Barth würdigte die Mitglieder für ihren ehrenamtlichen Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr. Er motivierte zur Teilnahme in den Fachgruppen der Feuerwehr Bad Mergentheim.

Bei den Beförderungen dankte Barth den Mitgliedern der Feuerwehr für ihre Bereitschaft, Verantwortung und Einsatz in der Feuerwehr zu übernehmen und nahm in diesem Zuge diverse Beförderungen durch. Befördert wurde zum Feuerwehrmann Jonas Nuß, zur Hauptfeuerwehrfrau Sophia Lotter und zum Löschmeister Christian Herrmann.

Landwehr lobte die gesamte Abteilung für die gute Zusammenarbeit und gab seiner Freude auf eine weitere gute Zusammenarbeit Ausdruck.