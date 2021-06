Golfclub Bad Mergentheim veranstaltet Benefiz-Golfturnier zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe

Bad Mergentheim. Der Golf Club Bad Mergentheim veranstaltet am Sonntag, 6. Juni, ein Benefiz-Golfturnier zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe. Das Turnier ist eines von insgesamt rund 130 Turnieren im Rahmen von Europas größter Benefiz-Golfturnierserie.

AdUnit urban-intext1

In diesem Jahr gehen erneut tausende Golfer aus rund 130 Golfclubs bei den 40. bundesweiten Golf-Wettspielen an den Start, um sich für krebskranke Menschen einzusetzen und krebskranken Kindern Hoffnung zu schenken.

Für die Teilnehmer des Turniers in Igersheim gibt es zudem einen sportlichen Anreiz: Die Brutto- und Nettosieger haben die Chance, sich in einem Regionalfinale für das Bundesfinale am 25. September im Essener Golf-Club Haus Oefte zu qualifizieren. Interessierte Golfer können sich für das Turnier in Igersheim direkt beim Golfclub anmelden. Alle Preise werden von dem langjährigen Generalsponsor DekaBank, dem Wertpapierhaus der Sparkassen, gestellt.

Keine öffentlichen Mittel

Die Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe – eine Tochterorganisation der Deutschen Krebshilfe – engagiert sich für die Bekämpfung von Krebserkrankungen im Kindesalter. Zu den von ihr geförderten Projekten zählen unter anderem der Auf- und Ausbau von Kinderkrebszentren, die Entwicklung neuer Therapien sowie die Einrichtung von Elternhäusern und -wohnungen in Kliniknähe. Die Deutsche Krebshilfe und ihre Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe finanzieren ihre Aktivitäten aus-schließlich aus freiwilligen Zuwendungen der Bevölkerung. Sie erhalten keine öffentlichen Mittel. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 02 28/729900 und unter www.krebshilfe.de. Spendenkonto: Kreissparkasse Köln, IBAN: DE65 3705 0299 0000 9191 91, BIC: COKSDE 33XXX. cg

AdUnit urban-intext2