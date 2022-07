4200 Euro für das Freilandmuseum

Glashofen/Neusaß. Auch in diesem Jahr trafen sich mehr als 50 Golfer auf dem Golfplatz in Glashofen-Neusaß, um im Rahmen eines Benefizturniers ihre Bälle für das Odenwälder Freilandmuseum zu schlagen.

Die nicht alltägliche Kombination von Freilandmuseum und Golfsport kam auf Initiative von Manfred Hopfauf zustande. Der Golf Club Glashofen-Neusaß unterstützt Hopfaufs Vorhaben bereits zum dritten Mal und stellte seine Golfanlage wieder für das Turnier zur Verfügung, um damit einen Beitrag für die Bewahrung der Geschichte und Tradition der Region zu leisten.

Gleich zwei Schirmherren konnten in diesem Jahr gewonnen werden: Landrat Dr. Brötel sowie Minister Peter Hauk überreichten am Abend gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Golfclubs, Thomas Hennig, die Preise an die Turniergewinner.

„Echtes Kleinod“

Dr. Brötel wies darauf hin, dass das Freilandmuseum als ein „echtes Kleinod“ des Neckar-Odenwald- Kreises die Spendengelder gut gebrauchen könne. Auch Minister Hauk begrüßte die Benefiz-Initiative und dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz. Mehr als 20 Firmen beteiligten sich mit finanziellen Zuwendungen oder Sachspenden an der Aktion, so dass am Ende des Tages ein Scheck mit 4200 Euro an das Freilandmuseum übergeben werden konnte.

Tagesgewinner des Turniers waren: 1. Brutto Damen: Marion Neubauer (20 Punkte); 1. Netto Damen: Margarete Schultz (44 Punkte), 2. Netto Damen: Margit Hollerbach (39 Punkte);

3. Netto Damen: Waltraud Ziegeltrum (37 Punkte); 4. Netto Damen: Sylvia Hebenstreit (35 Punkte). 1. Brutto Herren: Kim Heilig (24 Punkte), 1. Netto Herren: Hamid Zerouali (45 Punkte); 2. Netto Herren: Curt Diehm (43 Punkte); 3. Netto Herren: Marc Lieschke (43 Punkte); 4. Netto Herren: Johann Ziegeltrum (40 Punkte). Longest Drive Damen: Carmen Schnabel (etwa 220 Meter); Nearest to the pin Damen: Sylvia Hebenstreit (10,80 Meter). Longest Drive Herren: Nils Reithmann (etwa 250 Meter), Nearest to the Pin Herren: Karl-Heinz Fierdel (11,25 Meter).