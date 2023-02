Gewinner-Gemälde ziert Plakate und Flyer

Bad Mergentheim. Nach zwei Jahren Pause findet in diesem Jahr wieder eine Kinder- und Jugendbuchwoche in Bad Mergentheim statt. Das Plakat-Motiv dazu wurde in einem spannenden Wettbewerb gesucht.

Vom 6. bis 10. März

Die Kinder- und Jugendbuchwoche wird von Montag, 6. März, bis Freitag, 10. März, stattfinden. Sie bietet wieder eine Vielzahl an Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Anlässlich der diesjährigen Aktionswoche hatte die Stadtbücherei Bad Mergentheim alle Kinder und Jugendliche zu einem Plakatwettbewerb aufgerufen.

Gesucht wurde das Titelbild für den Flyer und das Plakat zur Kinder- und Jugendbuchwoche 2023. Zahlreiche Einsendungen von Schülerinnen und Schülern standen zur Auswahl. Die Entscheidung ist der Jury nicht leicht gefallen. Gewonnen hat das farbenfrohe Bild der Klasse 6a aus der Eduard-Mörike-Schule in Bad Mergentheim. Zusammen mit ihrer Lehrerin Sarah Götz wurde die Klasse in die Stadtbücherei eingeladen, um im Rahmen einer Bücherei-Führung ein kleines Geschenk entgegen zu nehmen.

Das Programm zur Kinder- und Jugendbuchwoche liegt in der Stadtbücherei Bad Mergentheim und bei allen beteiligten Einrichtungen aus. Bei Fragen geben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbücherei gerne persönlich Auskunft oder telefonisch unter: 07931/ 57-4200. stv