Freude über Erfolge bei „Jugend musiziert“

Bad Mergentheim. Bei den Regionalwettbewerben von „Jugend musiziert“ haben gleich mehrere Talente der Jugendmusikschule Bad Mergentheim Erfolge eingefahren.

Der Wettbewerb gibt traditionell allen beteiligten Schülerinnen, Schülern und Lehrerkräften der städtischen Jugendmusikschule einen zusätzlichen Motivationsschub während der letzten Vorbereitungsphase. „Die intensive Vorbereitung hat sich gelohnt und spiegelt sich in den guten bis hervorragenden Ergebnissen wider“, freut sich Jugendmusikschul-Leiterin Bianca Dell.

Das Trio Moritz Rupp, Sophie-Beatrix Bill (Klarinetten) und Theresa Nuber (Bassklarinette) aus der Klasse von Annette Hirt trat in der Kammermusikwertung „Gleiche Holzblasinstrument“ in der Altersgruppe III (13 bis 14 Jahre) an und erspielte sich vor der Jury mit 18 Punkten einen 2. Preis. In der Kategorie „Gleiche Blechblasinstrumente“, Altergruppe III, erzielten Fine Weiß und Kairon Scott-Backes aus der Trompeten-Klasse von Henry Martinez mit 19 Punkten ebenso einen 2. Preis.

In der Wertung „Solo-Gesang“ der Altersgruppe III konnte sich Dariia Onyshchuk gemeinsam mit ihrer Lehrerin Yvonne Albes und ihrer Klavierbegleiterin Veronika Dorda-Kirschner besonders über das Ergebnis freuen: Mit 24 von 25 möglichen Punkten qualifizierte sie sich für den Landeswettbewerb, der vom 22. bis 26. März in Künzelsau stattfindet.

Die guten Ergebnisse sind auch der kräftigen Unterstützung durch den Förderverein der Städtischen Jugendmusikschule zu verdanken, wie die städtische Einrichtung betont. Die Vorbereitung auf „Jugend musiziert“ ist mit zahlreichen Zusatzstunden und auch immer wieder mit Sonderausstattung, wie beispielsweise mit der erst kürzlich erworbenen Bassklarinette, verbunden.

Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ gilt als das renommierteste Musikförderprojekt Deutschlands mit einer jahrzehntelangen Tradition. Die Wertungen werden von einer dreiköpfigen Fachjury vorgenommen. Das Wettbewerbsprogramm dauert je nach Altersgruppen 6 - 20 Minuten, wobei Werke aus verschiedenen Epochen enthalten sein müssen. Informationen über die städtische Jugendmusikschule, Veranstaltungen und die Instrumenten-Auswahl sind unter www.bad-mergentheim.de/jugendmusikschule zu finden. stv