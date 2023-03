Mitgliederzahl ging spürbar nach oben

Niederstetten. Die 48. Jahreshauptversammlung der Vorbachtaler Musikanten fand im Feuerwehrhaus in Niederstetten statt. Eröffnet wurde diese von der geschäftsführenden Vorsitzenden Jana Frieß. Im Jahr 2022 gab es insgesamt 230 Mitglieder und somit sind innerhalb eines Jahres 19 Mitglieder hinzugekommen.

Auf Höhepunkte zurückgeblickt

Jana Frieß blickte auf die Höhepunkte, die Organisation der D-Lehrgänge, die Bewirtung des Weinbrunnens am Herbstfest und das Jahreskonzert, zurück. Im Hinblick auf die Nachwuchsförderung konnte den Kindern der Bläserklasse das Juniorabzeichen abgenommen werden. Bei der Bläserklasse handelt es sich um eine Kooperation mit der Musikschule Hohenlohe und dem Bildungszentrum Niederstetten. Einen Einblick in das Probejahr 2022 gab der Vorstand für den aktiven Kapellenbetrieb, Matthias Döhler, im Anschluss.

Nach einer weiteren Probeunterbrechung auf Grund von Corona konnten ab März 2022 insgesamt 37 Proben durchgeführt werden. Mit insgesamt 34 besuchten Proben waren Kerstin Wolpert und Luise Kießecker die Fleißigsten. Dass der Mix aus Musik und Kameradschaft bei den Vorbachtaler Musikanten gelebt wird, führte er an entsprechenden Beispielen auf. Highlight war das gut besuchte Jahreskonzert im November. Einen kleinen Ausblick gab es dann bereits auf das Jahr 2023. Mit elf neuen Musikern zählen die Vorbachtaler Musikanten erstmals über 60 aktive Mitglieder.

Anschließend ließ Schriftführerin Anja Schmezer das Jahr Revue passieren. So gab es neben den Proben und Auftritten auch einige gemeinsame Aktivitäten. Auch Dirigent Oliver Hummel, blickte auf die Auftritte im Jahr 2022. Laut Kooperationspartner Andreas Straßer zeige das Ergebnis der Kooperation von Musikverein, Musikschule und Bildungszentrum wie eine gute Kooperation funktioniere. Dass die Nachwuchsförderung auch weiterhin ein voller Erfolg ist, zeigt die Anmeldezahl von zwölf Musikern für die nächste Bläserklasse.

Kassiererin Isabell Kappes konnte die finanzielle Situation aufzeigen. Dank des Jahreskonzertes und der Bewirtung des Weinbrunnens konnte das Jahr 2022 mit einem Gewinn abgeschlossen werden. Nachdem die Vorstandschaft einstimmig entlastet wurde, leitete Bürgermeisterin Heike Naber zu den Wahlen über.

Alle Positionen wurden einstimmig von der Hauptversammlung gewählt. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Jana Frieß (Geschäftsführende Vorsitzende), Matthias Döhler (Vorstand für den aktiven Kapellenbetrieb), Isabell Kappes (Kassiererin), Anja Schmezer (Schriftführerin), Mara Köhl und Melanie Darger (beide Jugendleiterinnen), Kerstin Achstetter, Jeannette Wörner (beide Beisitzer), Sebastian Grieser (Beisitzer und EDV-Beauftragter) Gabi Wörner (Vertreterin der fördernden Mitglieder), Oliver Hummel (Dirigent), Peter Schmitt und Simon Hopf (beide Kapellensprecher). Als Kassenprüfer fungieren Klaus Schulz und Stefan Gerlinger.

Mit Peter Sylka und Herbert Kraft standen zwei Funktionsträger in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl. Peter Sylka war sechs Jahre Teil des Vorstands, davon zwei Jahre als 2. Vorsitzender. Herbert Kraft fungierte seit 22 Jahren als Kassenprüfer. Matthias Döhler bedankte sich für den Einsatz und das Engagement für die Vorbachtaler Musikanten.

Zum Abschluss gab es noch einen Ausblick in das Jahr 2024. Dann nämlich steht das 50-Jahr-Jubiläum der Vorbachtaler Musikanten an. AS