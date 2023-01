Das Ruder für die Patienten und Arztpraxen in der Kurstadt herumreißen

Es ist eine Horrormeldung, dass seit Montag drei Hausarztpraxen gleichzeitig in Bad Mergentheim ihre Pforten geschlossen haben. Von der verantwortlichen Betreiberfirma in Mannheim sieht und hört man nichts – das ist verantwortungslos!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinter den Kulissen wird fieberhaft nach Auswegen gesucht. Alle großen medizinischen Kompetenzen der Kurstadt sind anscheinend eingebunden – und noch mehr. Ob das Ruder noch herumgerissen werden kann, hängt auch maßgeblich von der Kassenärztlichen Vereinigung und ihrem Willen ab, Verfahren zu beschleunigen.

© siehe Bildtext

Die Patienten werden von der ärztlichen Standortleitung des Praxen-Verbundes gebeten, Geduld zu haben und ein Infoblatt in der Fensterscheibe vor der ehemaligen Praxis Träger verweist auf den 14. Februar. Bis dahin könnte es Neues geben.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gesundheit Bad Mergentheim: Notfallplan für verunsicherte Hausarzt-Patienten Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Verkehr Bad Mergentheim: Bedarfsampel und neuer Steg am Kurpark kommen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bürgermeister-Dauerthema Niederstetten: Simon Michler geht „vorläufig“, Heike Naber kommt Mehr erfahren

So lange sind die verbliebenen Hausarztpraxen in noch größerer Not als bislang schon. Sie müssen das System vor Ort stabilisieren und etwas ausbaden, was sie nicht verbockt haben. Dafür gebührt ihnen viel Dank und Anerkennung, ein freundliches Wort, eine nette Geste – und eben viel Geduld auf Patientenseite.