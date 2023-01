Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Verkehrsthemen Bad Mergentheim: Bedarfsampel und neuer Steg am Kurpark kommen

Wann kommen die Bedarfsampeln in der Herrenwiesenstraße? Wann wird der Johannissteg über die Tauber am Rand des Kurparks erneuert? Was tut sich bei den Radwegen und Bushaltestellen? Dazu gibt die Stadt auf Anfrage Auskunft.