Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat - Ärztliche und allgemeine medizinische Versorgung in Bad Mergentheim beraten / Praxis-Nachfolger gesucht / „Das ist alles nur heiße Luft!“ Bad Mergentheimer Gemeinderat: Helfen Stipendien gegen den Hausarzt-Mangel?

Ein Hausärzte-Mangel zeichnet sich, so wie in vielen Regionen Deutschlands, auch in Bad Mergentheim ab. Der Gemeinderat denkt über Stipendien für Medizinstudenten nach.