Bad Mergentheim: Würth Industrie Service will auf dem Drillberg weiter wachsen

Bad Mergentheim. Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Drillberg II, Teil 1“ auf den Gemarkungen Mergentheim und Dainbach beschäftigte am Donnerstagabend kurz den Gemeinderat. Einstimmig wurde der Aufstellungsbeschluss gefasst. Oberbürgermeister Udo Glatthaar sagte: „Es ist grandios, was Würth Industrie Service hier in Bad Mergentheim noch plant!“ Glatthaar erinnerte daran, dass schon 400 Millionen Euro in den Industriepark auf dem Drillberg, die frühere Bundeswehr-Kaserne, investiert worden seien. Jetzt kämen wohl noch einmal rund 200 Millionen Euro hinzu. In den Fokus des neuen Bebauungsplanes rückt zunächst ein Teilbereich des ehemaligen Standortübungsplatzes. Unter anderem ist ein Parkhaus geplant.

