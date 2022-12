Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Einzelhandel in Bad Mergentheim - Interview mit Maike und Johannes Kuhn über den 55. Geburtstag des Unternehmens. „Innenstadt muss erreichbar bleiben“ Bad Mergentheim: Vom Kaufhaus zum großen Modehaus gewandelt

In der Region und auch weit darüber hinaus ist das Modehaus Kuhn in Bad Mergentheim ein Begriff. Jeder kennt es. Angefangen hat alles als Kaufhaus mitten in der Kurstadt – vor 55 Jahren.