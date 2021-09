„Wir wollen die Sperrung der Saarbrückener Straße für den Durchgangsverkehr!“ So lautet die Forderung der Bürger, die in diesem Bereich, oberhalb des Alten Friedhofs, leben. 35 Unterschriften übergab man am Donnerstag im Rathaus und erlebte eine freudige Überraschung: Das Ordnungsamt ist sehr aufgeschlossen für die vorgetragenen Argumente und will zügig schauen, was man tun kann.

Die

...