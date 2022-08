Es war 3.30 Uhr am frühen Mittwochmorgen als ein Rauchmelder im Keller eines Einfamilienhauses im Erlenbachweg Alarm schlug und dadurch wohl Schlimmeres verhinderte. Die Familie wurde auf das Feuer im Untergeschoss aufmerksam und brachte sich in Sicherheit, während der Vater den Brand in einem kleinen Raum im Keller ausmachte und noch versuchte, das Feuer selbst zu löschen, sich hierbei aber

...