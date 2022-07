Die Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen: Am Montagabend geriet ein Getreidefeld an der K 2803 zwischen Messelhausen und Kützbrunn in Brand. Gegen 20 Uhr brach das Feuer beim Mähdreschen aus. Laut Polizeiangaben war das Feld bereits teilweise abgeerntet, als der Mähdrescher überhitzte und die im Mähdrescher gepressten Strohballen Feuer fingen und die Flammen auch das Feld

