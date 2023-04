Rainer Moritz feierte vor einigen Wochen seinen 70. Geburtstag. Er ist Buchhändler in Bad Mergentheim, gehört den Grünen seit über 40 Jahren an und wünscht sich einen attraktiven Gänsmarkt vor seiner Ladentüre. In seiner Buchhandlung sind mittlerweile auch regionale Produkte als Geschenkartikel für Touristen und Einheimische zu haben.

© Sascha Bickel