Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Edelfinger Straße Bad Mergentheim: Ehemaliges Sanatorium bietet jetzt 41 Mietwohnungen

41 neue Mietwohnungen stehen ab Sommer in der Edelfinger Straße und dahinter in der Weinsteige zur Verfügung. Millionen wurden in das ehemalige Sanatorium Dr. Holler investiert, das zuletzt eine englische Klinikgruppe betreiben wollte.