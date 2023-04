Der Mord an Claudia G. passierte nach Auskunft der Staatsanwaltschaft und einem Geständnis des mutmaßlichen Täters am 9. Juli 1990 – also nur einen Tag nachdem Deutschland zum dritten Mal Fußball-Weltmeister wurde. Tatort war der Parkplatz „Löchle Ost“ an der A 81 Richtung Würzburg, kurz vor der Muckbachtalbrücke über dem Heckfelder See. Das Opfer fanden Urlauber einen Tag später am gegenüberliegenden Parkplatz „Löchle West“, Richtung Heilbronn, im Gebüsch.

© Sascha Bickel