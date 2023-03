Besucher stehen am frühen Morgen am Tor zum früheren Konzentrationslager Auschwitz I mit dem Schriftzug „Arbeit macht frei“. Bei Protestzügen in Bad Mergentheim hatte ein Demonstrant den Schriftzug für sein Plakat in „Impfen macht frei“ verändert und so den Völkermord verharmlost und relativiert.