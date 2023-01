Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Geldwirtschaft - 34 Fälle laut Landeskriminalamt in 2022. Sparkassen und Volksbanken rüsten auf. Erheblicher Sachschaden und Gefährdung für Anwohner Gefahr gesprengter Geldautomaten beschäftigt auch Banken in der Region

Gesprengte Geldautomaten gibt es inzwischen häufiger als den „klassischen Bankraub“ – auch in Baden-Württemberg. Erste Banken schränken Zugangszeiten ein, aber auch andere Sicherungen werden vorgenommen. Was tut sich in unserer Region?