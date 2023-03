Fränkische Nachrichten Plus-Artikel An der Tauber zwischen Schloss- und Kurpark - Mehrere Monate lang Umleitung nötig. Rund 600 000 Euro an Kosten waren schon 2020 kalkuliert Bad Mergentheim: Am neuen Johannissteg wird gearbeitet

Die Kurstadt bekommt einen neuen Johannissteg. Der alte über die Tauber, zwischen Schloss- und Kurpark gelegen, ist bereits abgebrochen.