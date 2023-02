Johannissteg wird saniert

Bad Mergentheim. Mit Beginn der Bauarbeiten für einen Ersatz-Neubau des Johannisstegs steht dieser für Fußgänger und Radfahrende in Bad Mergentheim aktuell nicht zur Verfügung. Für die Bauzeit in den kommenden Monaten sind Umleitungen eingerichtet und entsprechend beschildert worden. Der Radverkehr bleibt von Westen kommend ab dem „Schellenhäuschen“ auf dem unmittelbar an die Igersheimer Straße/Deutschordenstraße angrenzenden Weg, quert die Tauber in der Schwimmbadstraße und erreicht über den Volksfestplatz wieder die reguläre Route.

Umgekehrt gilt die Wegführung genauso. Fußgänger, die die Tauber queren möchten, müssen dies ebenfalls über die Schwimmbadstraße oder über die Brücke am Tauberwehr im Bereich der Japanischen Stele beziehungsweise des äußeren Kurparks tun. stv