Bad Mergentheim: „Am Ende ging ich mit vier Notfellchen nach Hause“

Bad Mergentheim/Röttingen. Die scheue Katzendame Zuri linst mit großen Augen um die Ecke, als die zweibeinige Besucherin gemeinsam mit Heike Lechler ihr Reich betritt. Franka, Charakterkatze aus Leidenschaft, hat sich direkt in den Kostümfundus zurückgezogen. Allein die Jüngste, die dreibeinige Livina, kommt neugierig angerannt, um die Zweibeiner zu inspizieren. In seinem eigenen kleinen Reich liegt außerdem noch Pflegekater Mashooq, von Tierliebhaberin Heike Lechler liebevoll mit einem Augenzwinkern „Herr Graf“ genannt, auf seiner Kuscheldecke und beobachtet das Treiben aus sicherer Entfernung.

Alle vier Katzen stammen aus dem Tierheim Bad Mergentheim. Als so genannte „Notfellchen“ hatten sie bestenfalls eine minimale Chance auf Vermittlung. Doch die Ballettpädagogin, die in Röttingen ihr eigenes Ballett-Zentrum leitet, hat nicht nur einer, sondern direkt allen vier Katzen ein neues, liebevolles Zuhause geschenkt.

„Wenn ich irgendwo ein bedürftiges oder leidendes Tier sehe, dann kann ich einfach nicht wegschauen – das war schon in meiner Kindheit so“, berichtet die heute 62-Jährige.

Aufgewachsen sei sie eigentlich mit Hunden, doch dann sei ein dreifarbiges Katzenkind, eine „Glückskatze“ im doppelten Sinne, in ihr Leben getreten, als sie etwa 14 Jahre alt war. Dazu Heike Lechler: Die Mini-Mieze saß mutterseelenallein mitten auf der Straße, sei ihr aber nach etwas gutem Zureden schließlich nach Hause gefolgt. „Dort hat die kleine Katzendame keck alle Zimmer inspiziert und sich dann in die offene Haustür gesetzt mit einem eindeutigen Blick: Hier bleibe ich!“ So seien sie und ihre Eltern schließlich neben dem Hund durch eine glückliche Fügung auch auf die Katze gekommen.

„Tiere waren und sind mir bis heute Wegbegleiter, Partner und Seelentröster. Und dasselbe gebe ich den Vierbeinern auch gern aus vollem Herzen zurück“, sagt die Ballettpädagogin. Daher habe sie immer schon traumatisierte oder kranke Tiere aufgenommen; sei es vom Bauernhof oder eben aus dem Tierschutz.

Die Verbindung zum Tierschutzverein Bad Mergentheim und Umgebung sei eher zufällig über eine Spende entstanden. „Ich wollte vor etwa zehn Jahren das verbliebene Futter meines verstorbenen Hundes spenden – und am Ende bin ich mit Notfellchen-Katze Hope nach Hause gefahren“, berichtet Heike Lechler lachend. Weitere Fellnasen folgten.

Nach dem Tod ihrer letzten Katze wollte sie eigentlich gar keine Tiere mehr aufnehmen, doch es kam wieder anders. Bei einem Tierheim-Besuch verlor sie gleich ihr Herz an drei Katzendamen: Sie alle hatten in ihrem jungen Leben schon herzzerreißende Lebenswege hinter sich. Franka musste wieder ins Tierheim, nachdem ihre Freundin Daisy weggelaufen war und die Besitzerin sie als eher scheue Katze allein nicht mehr haben wollte. Livina hat bei einem Unfall ihr rechtes Hinterbein verloren und Zuri muss geschlagen worden sein, denn sobald man von hinten oben mit der Hand kommt, wird sie richtig panisch. Da Heike Lechler ein großes Haus und ein noch größeres Herz hat, hat sie alle drei Katzen adoptiert. Und zusätzlich noch Mashooq, einen alten, menschenscheuen Kater mit diversen medizinischen Problemen als Pflegetier aufgenommen. Heute sagt sie zufrieden: „Wir haben uns mit viel Geduld und Spucke angenähert.“ Auch Zuri und Franka fassen nach beinahe einem Jahr mehr und mehr Zutrauen und holen sich täglich ihre Streicheleinheiten beim Füttern ab. Ein echter Glücksfall für die Katzen und den Tierschutzverein, der oft genug auf private Pflegestellen angewiesen ist.

Heike Lechler unterstützt nun zusätzlich auch die anstehende Spendengala am Samstag, 15. Oktober, für den Tierheim-Neubau in der Kurstadt (mehr Infos/Karten unter www.tierheim-mergentheim.de).

„Es stand für mich gar nicht zur Diskussion, dass ich für so ein wichtiges Anliegen meine besten Tänzerinnen und Tänzer frage, ob sie auftreten möchten. Und die Resonanz war durchweg positiv“, berichtet die Ballettpädagogin strahlend. Passend zum Thema Tiere werden bei der Gala unter anderem auch Katzen tanzen: „Die Damen und der Herr proben hoch engagiert.“ jp