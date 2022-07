Noch ist es ein Getreidefeld, doch in Aussicht ist das neue, dringend benötigte Tierheim in Bad Mergentheim bereits. Rund 600 000 Euro muss der Tierschutzverein Bad Mergentheim und Umgebung noch in Eigenregie stemmen, um das 2,3 Millionen Euro-Projekt zu verwirklichen. Vorsitzende Heidrun Leiss-Schott (links) und Jasmin Paul, zweite Vorsitzende, sind auf Spenden und die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Am 15. Oktober findet eine Spendengala in der Wandelhalle statt.

© Linda Hener