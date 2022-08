8,8 Millionen Euro stehen im Raum

Bad Mergentheim/Stuttgart. „Das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim wird in diesem Jahr wieder Fördermittel des Landes erhalten. Konkret werden damit Erweiterungsmaßnahmen im Bereich der Logistik und der Apotheke finanziert werden“, freut sich Landtagsvizepräsident Prof. Dr. Wolfgang Reinhart anlässlich der Bekanntgabe der Förderzusage aus Stuttgart (die FN berichteten ausführlich am Mittwoch). Beantragt waren laut Reinhart prognostizierte Kosten in Höhe von rund 8,8 Millionen Euro. Die genaue Höhe der Landesförderung kann erst nach Abschluss der Fördergespräche endgültig beziffert werden.

„Die kontinuierliche Förderung unserer Gesundheitsstandorte im Kreis war mir stets ein wichtiges Anliegen. Die nun erteilte Förderzusage reiht sich ein in eine Vielzahl von positiven Förderbescheiden.“ Es sei gut, „dass das Land hier ansetzt und auch die aktuell anstehenden Erweiterungsmaßnahmen in Bad Mergentheim sowie damit zugleich die Weiterentwicklung der Krankenhausstrukturen im Main-Tauber-Kreis weiterhin kräftig bezuschusst“, lobt der Wahlkreisabgeordnete Wolfgang Reinhart den zugesagten Landeszuschuss.

„Gerade in der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass wir für die Bürgerinnen und Bürger im Land eine qualitativ hochwertige stationäre Versorgung benötigen, auch und gerade im Ländlichen Raum. Es ist deshalb richtig und wichtig, dass das Land im Bereich der Daseinsvorsorge auch in schwierigen Zeiten mit rapide steigenden Baukosten weiterhin in die Infrastruktur der Krankenhäuser investiert“, hebt Reinhart abschließend hervor. pm