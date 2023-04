Im letzten Jahr zu 14 Einsätzen alarmiert

Assamstadt. Nach der Pandemie sind auch die Mitglieder der Assam-stadter Freiwilligen Feuerwehr in den Normalmodus zurückgekehrt. Gut, einsatztechnisch waren sie auch im vergangenen immer wieder mal gefordert, doch 2022 war auch das gesellschaftliche Miteinander wieder so richtig auf Touren gekommen. Kommandant Daniel Hügel freute sich sehr über die hervorragende Resonanz bei der Hauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus.

2022 seien die Aktiven zu 14 Einsätzen gerufen worden, so der Kommandant in seinem Bericht – meist zu Bränden, aber auch zu einem Verkehrsunfall. „Im Gesamten gesehen war es ein durchschnittliches Jahr. Glücklicherweise wurden wir von größeren Schadensereignissen mit ernsthaft verletzten Personen und hohem Sachschaden verschont“, betonte Daniel Hügel. Auffallend sei ein deutlicher Anstieg bei den Brandeinsätzen bei gleichzeitigem Rückgang technischer Hilfeleistungen.

Als „wichtigen Baustein für die Einsatzbereitschaft“ bezeichnete Hügel die Aus- und Weiterbildung. Dieser Bereich sei aber nur schleppend in die Gänge gekommen. Fabian Weiland und Jonathan Hügel hätten den Maschinisten-Lehrgang absolviert, dazu Tom Ertl jenen zum Atemschutzgeräteträger. Und Marius Hügel sei zum Gruppenführer ausgebildet worden.

Die Mitgliederstatistik besagt, dass zwei Personen ausgetreten seien. Demzufolge setze sich die Assamstadter Wehr jetzt wie folgt zusammen: Einsatzabteilung 79, darunter drei Frauen, Altersabteilung: sieben, Jugendfeuerwehr: zehn.

Außerhalb der Einsätze stehe die Anschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF10) im Fokus. Hier seien der gesamte Leistungsumfang besprochen und nochmals einige Anpassungen eingebracht worden. Der Bau komme gut voran, mit der Auslieferung werde bis Ende des Jahres gerechnet, sagte Daniel Hügel. Ebenso sei die Maibaumausstellung wieder ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis gewesen. Spenden von mehr als 10 000 Euro würden in die Ausbildung fließen, ebenso freue man sich über eine neue Wärmebildkamera. Der Kommandant sprach noch den Besuch der Viertklässler an und auch der Adventsbummel sei äußerst rege frequentiert gewesen. Abschließend würdigte Daniel Hügel das Engagement seiner Mitstreiter und das sehr gute Miteinander zu allen Institutionen und Einrichtungen. Zugleich gab er seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Resonanz bei den Übungen wieder gesteigert werde.

Die Jugendabteilung führte zehn Übungen durch, war darüber hinaus in die Christbaumsammelaktion, das Maibaumaufstellen und die Absicherung des Martinszuges involviert.

Bruno Leuser dokumentierte, dass bei der Wehr gut gewirtschaftet werde. Selbstredend, dass der von Assamstadts Bürgermeister Joachim Döffinger beantragten Entlastung einstimmig entsprochen wurde. Der Rathauschef lobte zuvor noch die Bereitschaft der Mitglieder, in Notfällen immer für die Bürger da zu sein. 79 Aktive seien für eine Kommune wie Assamstadt eine stattliche Zahl, auf die man stolz sein könne. Es verdiene allergrößten Respekt, rund um die Uhr stets Einsatzbereitschaft zu zeigen. Und er würdigte auch die Aktivitäten in der Jugendwehr, mit Nachwuchssorgen habe man jedenfalls nicht zu kämpfen.

Kreisbrandmeister Andreas Geyer blickte auf intensive Jahre zurück. Doch die Aktiven der Blaulichtorganisation nähmen die Herausforderungen gerne an. Derzeit drehe sich viel in die Einführung des Digitalfunks, bei dem man auf der Zielgeraden sei. Und auch die digitale Einsatzstellen-Funktechnik werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Geyer erklärte weiter, dass eine Task-Force zum Thema Vegetationsbrandbekämpfung gegründet werde. Dazu werde ein neuer Führungsstab aufgebaut. Zudem würden in Zukunft bei Unfällen auf der A 81 sämtliche Feuerwehren der Anrainerkommunen hinzugezogen.

Sebastian Quenzer überbrachte die Grüße des Kreisfeuerwehrverbandes. Auch er würdigte das Engagement der Assamstadter Aktiven.

Abschließend betonte Daniel Hügel, dass die Ausstattung für den Digitalfunk inzwischen geliefert worden sei. Und er warf noch einen Blick nach vorn.

Als besondere Termine nannte er das Geschicklichkeitsfahren am 6. Mai, die Heißausbildung Atemschutzgeräteträger Anfang Juni, die Abnahme des Leistungsabzeichens am 24. Juni oder die Jahreshauptübung am 22. September.