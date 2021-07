Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wirtschaft - 30 Jahre Firma Ansmann in Assamstadt / In der Akku- und Ladetechnik weltweit federführend / Gut durch die Corona-Krise gekommen / Jetzt durchstarten Ansmann in Assamstadt: Vom Garagenhändler zum Global Player

„Die Mitarbeiter stellen das wahre Kapital eines Unternehmens dar“: Diese Worte von Firmengründer Edgar Ansmann sind heute aktueller denn je. Sie stehen auch für die neue Führungstroika im Fokus – und sind ein Garant für den Aufschwung.