Ruthard Honeck zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Buch. Im Mittelpunkt der Generalversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Buch im „Flori“ standen Neuwahlen und Ehrungen

Nach der Begrüßung folgte der Rückblick durch den Vorsitzenden Ruthard Honeck. Er erinnerte an die Aktivitäten im Geschäftsjahr 2022, beginnend mit der Teilnahme an den Streuobstpflegetagen gefolgt von der folgte Reisigsammelaktion mit abschließendem Häckseln zur Zuführung in die thermische Verwertung bis zum Schmücken des Lagerhauses für den Erntedankgottesdienst und das Mosten. Die Pflege der Pflanzsteine am Friedhof wurde durch A. Nied und I. Honeck erneut übernommen.

Zum Schluss seiner Ausführungen, dankte er allen Mitgliedern, die ihn in seinen 30 Jahren als Vorsitzende des Obst- und Gartenbauverein unterstützt haben. Er werde sich auch in Zukunft einbringen. Wenn gewünscht wird er auch 2023 eine Wanderung durchführen.

Dem Kassenbericht von R. Wolz konnte die Versammlung entnehmen, dass solide gewirtschaftet wurde. Dies wurde durch Kassenprüfer U. Kempf bestätigt und die nachfolgende Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Die anschließende Neuwahl des Vorsitzenden, wurde durch Ortsvorsteher Harald Honeck als Wahlleiter durchgeführt. Honeck dankte für das Engagement des Obst- und Gartenbauverein. Er hob besonders die Reisigsammel- und Häckselaktion hervor und dankte für die Pflege der Pflanzsteine beim Friedhof. Für das Amt des Vorsitzenden wurde Paul Eckert vorgeschlagen. Weitere Vorschläge wurden nicht durch die Versammlung unterbreitet. Die Wahl erfolgte einstimmig.

Udo Lorenz, der als Vertreter des Landesverbands für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg (LOGL) für die Region Franken tätig ist, nahm die Ehrungen vor. Zunächst wurde Christel Spiesberger für 20 Jahre Schriftführerin mit einer Urkunde und dem Goldenen Apfel geehrt. Karl-Heinz Spiesberger erhielt im Anschluss daran eine Urkunde und den Goldenden Apfel mit Silberkranz für 20 Jahre Beisitzer und für seine langjährige Tätigkeit im Kreisverband. Udo Lorenz hob hervor, dass Karl-Heinz Spiesberger Baumwart mit Herz und Seele ist. Für den Obst- und Gartenbauverein Buch seien beide tragende Säulen.

Ruthard Honeck durfte im Anschluss eine sehr seltene Auszeichnung entgegennehmen. Er wurde mit einer Urkunde und der Bronzene Medaille des LOGL für 30 Jahre Vorsitzender geehrt. Lorenz zählte die zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten auf, die in dieser Zeit stattgefunden haben, besonders hob er die naturkundlichen Wanderungen und die Jubiläumsveranstaltung anlässlich des 25 jährigen Bestehens des Vereins im Jahr 2011 hervor.

Paul Eckert Dankte Karl-Heinz und Christel Spiesberger für ihre bisherige Tätigkeit im Verein und sprach den Wunsch aus, dass sie auch in Zukunft dem Verein erhalten bleiben. Für Ruthard Honeck gab es noch eine besondere Überraschung, Paul Eckert übergab zum Dank für seine jahrzehntelange Tätigkeit als Vorsitzender eine Deko-Roststahl-Schaufel.

Paul Eckert stellte anschließend seine Ideen und Vorhaben, die er in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten umsetzen möchte, vor. Er legt eher den Schwerpunkt auf Ortsverschönerung und möchte unbedingt auch jüngere Menschen für den Obst- und Gartenbauverein begeistern.

Als erste Aktion soll am Dorfbrunnen am Freien Platz ein Ostereierbaum aufgestellt werden. Es werden ausgeblasene Eier an Kinder im Ort verteilt werden mit der Bitte, diese gestaltet an den Obst- und Gartenbauverein zurückzubringen, damit sie zum Schmücken des Osterbaumes benutzt werden können.

Viele weitere Themen und Aktionen sollen folgen, wie Baumpflanzaktion, Kürbiswettbewerb, Mostfest. Nutzung der modernen Medien (Erstellen Internetseite) Ausflüge und vieles mehr. Ulrich Kempf schlug vor, das Thema Kartoffeln in die Planung mitaufzunehmen.

Abschließend kam der Wunsch auf Ruthard Honeck zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Die Versammlung sprach sich einstimmig dafür aus.