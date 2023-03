Regina Eck steht künftig an der Spitze

Hettigenbeuern. Regina Eck leitet künftig den Gesangverein „Harmonie“ im Morretal. Bei der Jahreshauptversammlung wurde sie zur neuen Vorsitzenden gewählt. Großer Dank galt hierbei insbesondere der bisherigen Vorsitzenden Sylvia Krippner für ihr Engagement und erfolgreiches Wirken mit viel Herzblut in ihrer zehnjährigen Amtszeit.

Außerdem gab es die Tätigkeitsberichte für 2022 und einige Ehrungen. Die Liedbeiträge während der Versammlung gaben Einblick in das Repertoire und Können des Chores unter Leitung des neuen Dirigenten Werner Scheuermann.

Nach der Begrüßung und den Regularien erinnerte Vorsitzende Sylvia Krippner in ihrem Tätigkeitsbericht an den Probenbeginn nach Corona und die Verpflichtung des neuen Dirigenten Werner Scheuermann. Der Verein zähle 25 aktive und 88 fördernde Mitglieder. Krippner dankte allen Sängerinnen und Sängern, die sich im Verein engagieren, hier sei Harmonie spürbar und das Miteinander mache dem Namen alle Ehre. Ihr Dank galt auch allen Funktionsträgern.

Schriftführer Ronald Eck berichtete von den Aktivitäten im Jahr 2022, das teilweise noch von Corona-Einschränkungen geprägt war. Es fanden 19 Singstunden/Proben und sieben Auftritte, davon vier kirchliche und drei weltliche, statt. Es gab drei Vorstandssitzungen.

Kassier Thomas Eck berichtete von den Einnahmen und Ausgaben im Berichtsjahr. Die Kassenprüfer Rudi Thor und Klemens Neubauer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

„Die Übernahme eines neuen Chores ist immer spannend“, berichtete Dirigent Werner Scheuermann. Der Chor sei relativ stabil, in jeder Stimme seien noch ausreichend Leute. Dennoch bestehe dringender Bedarf an Nachwuchs. Er beleuchtete die bisherigen Auftritte an Maria Himmelfahrt, Allerheiligen, Weihnachtsmarkt und beim Weihnachtsgottesdienst.

Ortsvorsteher Norbert Meixner dankte für den kulturellen Beitrag und die Bereicherung des Lebens im Stadtteil. Und er würdigte das Engagement der seitherigen Vorsitzenden Sylvia Krippner, die den Chor über ein Jahrzehnt mit viel Einsatz geleitet habe. Der Vorsitzende des Musikvereins, Matthias Breunig, grüßte namens der örtlichen Vereine.

Für 25 Jahre passive Mitgliedschaft wurde Thomas Jurgovsky geehrt. Seit 30 Jahren ist Klemens Neubauer Sänger. Für 35-jährige Mitarbeit im Vorstand, davon über 25 Jahre als Vorsitzender, wurde der Ehrenvorsitzende Günther Müller geehrt. Für 40 Jahre fördernde Mitgliedschaft wurden Karl Lenz und Egon Blumenschein ausgezeichnet. Seit 60 Jahren unterstützt Bruno Meixner den Gesangverein als förderndes Mitglied.

Es folgten Neuwahlen der Vorsitzenden, da Sylvia Krippner für das Amt nicht mehr zur Verfügung steht. Zur neuen Vorsitzenden wurde Regina Eck, zur stellvertretenden Vorsitzenden Timea Matyus gewählt.

„Der Verein dankt dir von Herzen für deinen Einsatz in den vergangenen zehn Jahren“, übermittelte die neue Vorsitzende Regina Eck den Dank aller Sängerinnen und Sänger an Sylvia Krippner. Sie hob hervor, wie viel Arbeit es bedeute, einen Chor zu leiten.

Die Geselligkeit und das gute Miteinander seien Krippner immer ein besonderes Anliegen gewesen. Sie erhielt unter anderem ein von den Sängerinnen und Sängern gestaltetes „Wanderbuch“ und als musikalisches Abschiedsgeschenk „Für dich solls rote Rosen regnen“. Krippner zeigte sich gerührt über die liebevollen Dankesworte.

Mit dem Hinweis auf die dienstags um 20 Uhr stattfindenden Singstunden, wozu neue Sängerinnen und Sänger jederzeit willkommen sind, endete die Generalversammlung mit einem Abschlusslied. hes